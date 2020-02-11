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Смертельное ДТП в Симферополе: легковушка попала под пожарную машину

Смертельное ДТП в Симферополе: легковушка попала под пожарную машину

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:20 11.02.2020

Накануне вечером в Симферополе, на улице Севастопольской произошло ДТП, в результате которого погибла водитель легкового автомобиля, а ее пассажирка получила травмы. Вторым участником смертельной аварии стала пожарная машина.

Водитель спецавтомобиля противопожарной службы, двигаясь на вызов с включенным проблесковыми маячками и специальным световым сигналом по улице Севастопольская, со стороны переулка Учебный — в направлении улицы Козлова, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Hyundai Getz», — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП водитель «Hyundai» получила травмы, несовместимые с жизнью, а пассажир легкового автомобиля госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Смертельное ДТП в Симферополе: легковушка попала под пожарную машину

Скриншоты: ВК, Автопартнер Крым.

Смертельное ДТП в Симферополе: легковушка попала под пожарную машину

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