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Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель мотоцикла
Скриншот: ИА "Крыминформ"

Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель мотоцикла

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:05 14.02.2022

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист. Как уточнили в ГИБДД, смертельная авария произошла сегодня в Симферополе, на проспекте Вернадского, в 17:40.

Водитель легкового автомобиля «Audi», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу мотоциклу «Yamaha», который двигался по главной дороге. После столкновения мотоциклиста отбросило на ехавший по встречной полосе автомобиль «Škoda». Молодой человек от полученных травм скончался на месте, — сообщили в ГИБДД.

На месте ДТП работали все оперативные службы. Авария стала причиной длительной пробки на проспекте Вернадского, улицах Киевской, Ялтинской и Беспалова.

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Как уточняют очевидцы аварии, легковушка «бодро стартовала» от территории ботанического сада КФУ, мотоциклиста водитель «Audi» просто не заметил.


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