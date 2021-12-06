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Смертельное ДТП в Симферополе: погибла 22-летняя пассажирка «Хонды»

Смертельное ДТП в Симферополе: погибла 22-летняя пассажирка «Хонды»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:56 06.12.2021

Прокуратурой Республики Крым контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, в отношении 26-летнего жителя города Симферополя, по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

5 декабря 2021 года, около 5 часов молодой человек, управляя автомобилем марки «Honda CR-V», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Киевской в направлении автодороги Восточный обход города Симферополя. Водитель не справился с управлением автомобилем, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с опорой линий электропередач. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, 22-летняя уроженка Тульской области, скончалась. Кроме того, в момент аварии в салоне находилась 17-летняя девушка, которая не пострадала, — сообщили в прокуратуре Крыма.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств смертельного ДТП.

Смертельное ДТП в Симферополе: погибла 22-летняя пассажирка «Хонды»

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