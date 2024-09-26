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Смертельное ДТП в Симферополе. Причины: невнимательность и нарушение правил буксировки
Фото: прокуратура РК

Смертельное ДТП в Симферополе. Причины: невнимательность и нарушение правил буксировки

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:46 26.09.2024

В Симферополе к лишению свободы приговорен местный житель, устроивший ДТП, в котором погиб водитель буксируемого автомобиля. Об этой аварии — ЗДЕСЬ.

Судом установлено, что в ноябре 2022 года, осужденный, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», двигался по автодороге «Западный обход города Симферополя», осуществляя буксировку автомобиля «Чери». При выполнении поворота налево на улицу Маршала Жукова подсудимый не учел наличие буксируемого автомобиля и допустил столкновение буксируемого транспортного средства с автомобилем «Киа», двигавшемся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Чери» скончался, а водителю автомобиля «Киа» причинены тяжкие телесные повреждения, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.

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