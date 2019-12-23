Смертельное ДТП в Симферопольском районе. Водитель влетел в столб — авто всмятку

ДТП в Симферопольском районе произошло накануне, в с. Доброе.
Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» не справился с управлением и допустил столкновение с опорой. К сожалению, в результате ДТП мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Погибшего водителя спасателям из авто довелось извлекать при помощи аварийно-спасательного инструмента — он был заблокирован в деформированном авто.
МЧС Республики Крым во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения на автодорогах. Будьте предельно осторожны, читайте предупреждающие и информационные знаки! Соблюдайте правила дорожного движения, при движении на автомобиле не нарушайте скоростной режим!
При возникновении происшествий немедленно информируйте экстренные службы по телефону «101».
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму