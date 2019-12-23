Смертельное ДТП в Симферопольском районе. Водитель влетел в столб — авто всмятку

ДТП в Симферопольском районе произошло накануне, в с. Доброе.

Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» не справился с управлением и допустил столкновение с опорой. К сожалению, в результате ДТП мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.