Смертельное ДТП в Судаке: в столкновении трех автомобилей погибла женщина

Сегодня днем (в 12:07) в службу спасения поступило сообщение о ДТП в Судаке. На перекрестке Феодосийского шоссе и улицы Коммунальной столкнулись три легковых автомобиля: ВАЗ 2114, ВАЗ 2104 и «BMW».

Крымские спасатели провели работы по деблокации пострадавшего водителя, 1955 года рождения, из автомобиля ВАЗ-2104, по завершении которых он был транспортирован в автомобиль скорой медицинской помощи, — рассказали в МЧС РК.

Также была деблокирована пассажир автомобиля ВАЗ 2104, женщина 1957 года рождения, которая, к сожалению, получила травмы несовместимые с жизнью.

Водитель автомобиля ВАЗ 2114 также получил травмы различной степени тяжести. Водитель «BMW» в медицинской помощи не нуждался. Все пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение Судакской центральной районной больницы, — сообщили спасатели.

По факту смертельного ДТП правоохранители проводят проверку. О виновнике этой аварии также пока не сообщается.

Фото: МЧС РК и ВК, Автопартнер Крым.