Смертельный обгон в Бахчисарайском районе Крыма: погиб мотоциклист

Сегодня вечером (в 18:00) в Бахчисарайском районе произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. По информации ГИБДД, трагедия произошла на автодороге «Песчаное – Почтовое на территории села Вилино.

Водитель спортивного мотоцикла, 1987 года рождения, двигаясь со стороны с. Почтовое в направлении с. Песчаное (был без мотошлема и защитной экипировки), при выполнении маневра (обгон в месте, где это запрещено) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Daewoo Matiz», под управлением водителя, 1984 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, — сообщили в МВД по РК.