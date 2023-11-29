Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | Смертельный обгон в Бахчисарайском районе Крыма: погиб мотоциклист
актуально в республике
Смертельный обгон в Бахчисарайском районе : погиб мотоциклист

Смертельный обгон в Бахчисарайском районе Крыма: погиб мотоциклист

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:12 29.11.2023

Сегодня вечером (в 18:00) в Бахчисарайском районе произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. По информации ГИБДД, трагедия произошла на автодороге «Песчаное – Почтовое на территории села Вилино.

Водитель спортивного мотоцикла, 1987 года рождения, двигаясь со стороны с. Почтовое в направлении с. Песчаное (был без мотошлема и защитной экипировки), при выполнении маневра (обгон в месте, где это запрещено) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Daewoo Matiz», под управлением водителя, 1984 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, — сообщили в МВД по РК.

Смертельный обгон в Бахчисарайском районе Крыма: погиб мотоциклист

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Узнайте больше:  Смертельное ДТП в Джанкойском районе. Погиб водитель ВАЗа

Смертельный обгон в Бахчисарайском районе Крыма: погиб мотоциклист

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.