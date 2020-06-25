СМИ: 29 июня Президент снова обратится к гражданам России

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам России. Об этом сообщает РБК , со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что обращение будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о планах Главы государства по новому обращению и его дате. Источники «Интерфакса» ранее говорили, что среди возможных дат обращения рассматривается также 30 июня.

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников. Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами, — добавляет собеседник РБК.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится неделю — до 1 июля.

С предыдущим обращением Владимир Путин выступил 23 июня. Президент сообщил о целом ряде новых инициатив, таких как повышение до 15% НДФЛ для граждан с зарплатами свыше 5 млн. руб. в год, расширение льготных ипотечных программ, введение льготного налогового режима для IT-отрасли, а также о повторении разовых выплат в размере 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет. О голосовании по Конституции Президент также упомянул, но вскользь.