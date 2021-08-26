СМИ: неаттестованных гидов, инструкторов и экскурсоводов станут штрафовать

Нелегальные экскурсоводы и гиды вскоре должны оказаться вне закона. Показывать достопримечательности и рассказывать о любопытных местах разрешат только аттестованным специалистам. Предусматривающий такой порядок законопроект одобрило Правительство России. Водить по крышам экскурсантов без необходимых на то аттестатов и утверждения маршрутов не выйдет. Об этом пишет «Российская газета» .

Согласно документу, предлагается ввести штрафы для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, не прошедших переаттестацию. Изменения будут внесены в статью 14.51 КоАП РФ «Нарушение законодательства России о туристской деятельности».

Если окажется, что услуги туристам оказывает сотрудник, не прошедший проверку по конкретному виду туристического маршрута и категориям его сложности, то ему грозит штраф.

Сам работник заплатит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. А должностным лицам, выпустившим экскурсовода на маршрут, грозит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам могут вменить наказание в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Речь о компаниях, в которых работают гиды и экскурсоводы без необходимых документов.

Если же аттестат или карточку инструктора-проводника выдаст организация, которая не внесена в специальный реестр, то штрафы для нее будут и вовсе в разы выше — от 30 до 300 тысяч рублей.

Отмечается, что рассмотрение дел об указанном административном правонарушении будет находиться в компетенции суда. Новое правило, как планируется, начнет работать с 2022 года.

Стоит отметить, что речь идет не о тех гидах, которые, вообще не имея каких-либо документов, начинают водить народ. Так, одно время стали популярными экскурсоводы из числа бомжей — они водят людей по злачным местам и показывают им жизнь города с другой стороны. Или вот не так давно появились молодые люди, устраивающие небезопасные экскурсии по крышам городских домов и зданий. Такие экскурсии особенно популярны в Санкт-Петербурге.

Для таких псевдоэкскурсоводов предусмотрена отдельная ответственность.

Такие меры позволять расчистить рынок, убрав с него теневых и недобросовестных участников, — заявил соавтор инициативы, глава думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Этим же законопроектом вводятся наказания для работников, которые то ли по лени, то ли еще по какой причине не захотят получить необходимый аттестат на работу и на конкретный маршрут. Это особенно актуально для экстремальных туров, где жизнь всей тургруппы зачастую целиком и полностью зависит от умений и навыков гида.

Одно время стали популярными экскурсоводы из числа бомжей — они водят людей по злачным местам и показывают им жизнь города с другой стороны

Поскольку от уровня знаний и навыков инструкторов-проводников, которые подтверждаются аттестацией, зависит безопасность туристов (экскурсантов), предусмотренный законопроектом размер штрафов за деятельность инструкторов-проводников без прохождения аттестации выше, чем размер штрафов за незаконную деятельность экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, — говорится в пояснительной записке к закону.

Напомним, ранее был принят закон, вводящий с 1 июля 2022 года обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в нашей стране.

Впрочем, в документе предусматриваются и определенные исключения. Аттестацию смогут не проходить экскурсоводы и гиды-переводчики, осуществляющие свою деятельность «на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями» или же экскурсоводы, работающие на культурно-исторических объектах в рамках «осуществления образовательной деятельности».