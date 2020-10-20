СМИ: Собственник «Крымского титана» («Титановых инвестиций») решил сократить часть сотрудников

ООО «Титановые инвестиции» (Москва) готовит среднесрочный план вывода из кризиса своего филиала в Армянске, на севере Крыма (прежнее название химзавода — «Крымский титан»). План предусматривает частичное сокращение персонала, сообщила пресс-служба компании. Сколько людей и когда будут уволены, не уточняется, пишет «Интерфакс» .

План рассчитан на три-семь лет. Он предполагает реструктуризацию долга перед банками и поставщиками энергоресурсов, поэтапное частичное высвобождение административного и вспомогательного персонала, рост зарплаты рабочих, повышение квалификации сотрудников и дальнейшую модернизацию производства с упором на экологическую составляющую, говорится в пресс-релизе.

Гендиректор ООО «Титановые инвестиции» Алексей Обидин через пресс-службу отметил, что окончательные решения еще не приняты и обсуждается возможность привести штатное расписание в соответствие с реальными потребностями производства.

Высвобождение персонала коснется, прежде всего, обслуживающего блока, где числится 19% сотрудников при среднем показателе по предприятиям нашего профиля в 12%. Это позволит увеличить заработные платы рабочих до среднего по отрасли в стране: если на сегодня средняя заработная плата по предприятию составляет 30 700 рублей, то после проведения мероприятий к середине года она достигнет 34 500 рублей (увеличится более чем на 12%), — уточнил он.

Ожидаемая модернизация мощностей и наращивание объемов производства потребует привлечения к работе специалистов — жителей Армянска, обещают в компании. Менеджмент «Титановых инвестиций» обсуждает возможность запустить цеха, закрывшиеся при переходе предприятия под юрисдикцию Российской Федерации, создать новый участок железнодорожного сообщения до завода.

Прорабатываются технологические схемы постепенной модернизации завода. Уже проходят пуско-наладочные работы первой части линии «А» станции нейтрализации кислых стоков. Полный ввод станции нейтрализации подразумевает дополнительно 158 рабочих мест, — говорится в пресс-релизе.

На заводе сохранилась советская производственная и организационная структура, поскольку взаимозависимость населения моногорода Армянск и крупнейшего химического предприятия вынуждали сохранять штатную численность и поддерживать жизнедеятельность убыточных направлений производства, отметил собственник завода. В результате завод накопил милиардные долги перед поставщиками и другими кредиторами.

Задолженность «ставит под угрозу существование предприятия как такового», предупреждают «Титановые инвестиции».

Обращение в суд любого из кредиторов может привести к введению процедуры банкротства, аресту счетов и принудительному взысканию долгов всеми заинтересованными лицами, — отметили на предприятии.

Это надолго остановит нормальную работу завода. Если не пытаться оздоровить предприятие, все его сотрудники могут остаться без работы и без зарплат, тогда как сейчас собственник в худшем случае допускает увольнение только части коллектива, объяснила компания.

Предприятие завершает разработку бизнес-плана на 2021 год.

Прорабатываются варианты организационно-штатных изменений для корректировки организационной структуры завода и его оптимальной деятельности в условиях изменяющейся конъюнктуры, — подчеркивается в пресс-релизе.

Завод в Армянске производит диоксид титана.

По данным системы « СПАРК-Интерфакс «, ООО «Титановые инвестиции» принадлежат кипрской Letan Investments Limited (информация из ЕГРЮЛ по данным на июль 2014 года). Letan Investments известна также как учредитель австрийской холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа — Group DF International GmbH.

Group DF в октябре 2018 года распространила пресс-релиз, в котором заявила, что остается собственником «Крымского титана», «однако уже несколько лет не управляет этим активом, не контролирует его деятельность, представители группы не имеют к этому активу доступа».

В отношении «Титановых инвестиций» в феврале 2018 года по заявлению ВТБ введена процедура наблюдения. Арбитражный суд Москвы в феврале 2020 года удовлетворил ходатайство ВТБ о процессуальном правопреемстве: в реестре кредиторов «Титановых инвестиций» банк с требованиями в размере около 2,5 млрд. рублей заменит ООО «Титановые технологии».