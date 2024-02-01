СМИ: в Лондоне арестован экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников

Поучительная новость для всех, пытающихся удержать свое сидалище на двух стульях. Ибо нельзя и стране родной служить и мамоне… Экс-губернатор Севастополя (2016-2019) и бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников был задержан в своем лондонском доме британской полицией. Как сообщает газета «The Times», Овсянникова подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля. До суда – экс-чиновник из России – арестован.

Отметим, что на сайте британского издания этой новости нет, но сообщение – не фейк, статья про Овсянникова вышла в печати и доступна в PDF-версии «The Times».

ТАСС уточняет: В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) изданию заявили, что 46-летний россиянин был задержан 22 января. Он обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму в £65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, предположительно также полученных в результате незаконных финансовых операций.

С ноября 2017 года Овсянников находится в санкционном списке МИД Соединенного Королевства, что предполагает арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам. Как говорится в пояснении к решению МИД, Овсянников «участвовал в дестабилизации Украины, подрыве или создании угрозы ее территориальной целостности», а также «получал выгоду за счет поддержки российского правительства».

Овсянникова в черные списки ранее внесли Евросоюз и США, однако в 2022 году Европейский суд по запросу россиянина аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении. В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.

Овсянников в 2016-2019 годах был губернатором Севастополя, а в октябре 2019 года стал замминистра промышленности и торговли РФ. После скандала, устроенного им 5 апреля 2020 года в аэропорту Ижевска, Овсянникова исключили из партии «Единая Россия», а Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил его от должности замминистра.

Ну и как не вспомнить о пророчестве 2019 года из Севастополя…