СМИ: в Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку — третьеклассника пришлось срочно госпитализировать

Об этом нелепом, но трагическом случае сообщает «КП-Крым» . В Севастополе семья, дабы порадовать своего девятилетнего ребенка на праздник, 31 декабря заказала на дом Деда Мороза и фокусника.

Во время одного из представлений артист решил удивить всех авторским фокусом и поставил на голову третьекласснику стакан с кипятком. Номер не удался и стакан перевернулся, горячая жидкость залила ребенку лицо.

Как удалось выяснить КП-Крым, утром следующего дня мама с малышом побежала в больницу, где мальчику поставили диагноз — термический ожог лица. Ребенка госпитализировали. Из-за кипятка его лицо покрылось волдырями.

Теперь в случившемся будут разбираться сотрудники полиции. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже проводят проверку.