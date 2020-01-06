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СМИ: в Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку - третьеклассника пришлось срочно госпитализировать
Иллюстрация: Joor.news

СМИ: в Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку — третьеклассника пришлось срочно госпитализировать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 18:44 06.01.2020

Об этом нелепом, но трагическом случае сообщает «КП-Крым». В Севастополе семья, дабы порадовать своего девятилетнего ребенка на праздник, 31 декабря заказала на дом Деда Мороза и фокусника.

Во время одного из представлений артист решил удивить всех авторским фокусом и поставил на голову третьекласснику стакан с кипятком. Номер не удался и стакан перевернулся, горячая жидкость залила ребенку лицо.

Как удалось выяснить КП-Крым, утром следующего дня мама с малышом побежала в больницу, где мальчику поставили диагноз — термический ожог лица. Ребенка госпитализировали. Из-за кипятка его лицо покрылось волдырями.

Теперь в случившемся будут разбираться сотрудники полиции. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже проводят проверку.

В результате проверки будет установлена степень вреда, который был причинен ребенку. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили КП-Крым в пресс-службе УМВД по г. Севастополю.

СМИ: в Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку - третьеклассника пришлось срочно госпитализировать

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