СМИ: в СИЗО Симферополя вспышка коронавируса

В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор. Об этом сообщает
Администрация проверяет, каким образом инфекция попала на территорию СИЗО. У скольких человек коронавирус, пока не сообщается. Сколько из них «постояльцев», а сколько сотрудников, тоже не известно. Сейчас всех заболевших, якобы, перевели в медблок СИЗО, — рассказал изданию Козырь.
Он добавил, что по словам администрации, у всех зараженных коронавирус в легкой форме.
Постоянно проводится дезинфекция, все в защитных костюмах. По их словам, лекарств хватает и необходимости вывозить людей в медицинские учреждения нет. Кроме того, там уверили, что зараженных из СИЗО не вывозили, — пояснил Андрей Козырь
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