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СМИ: в СИЗО Симферополя вспышка коронавируса
Фото: pixabay.com

СМИ: в СИЗО Симферополя вспышка коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 09.07.2021

В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор. Об этом сообщает РИА Новости Крым, со ссылкой на информацию председателя общественной комиссии при ФСИН России Андрея Козыря. Он отметил, что пока администрация СИЗО Симферополя не сообщает точное количество заболевших в изоляторе, как и то, есть ли среди них сотрудники пенитенциарного учреждения.

Администрация проверяет, каким образом инфекция попала на территорию СИЗО. У скольких человек коронавирус, пока не сообщается. Сколько из них «постояльцев», а сколько сотрудников, тоже не известно. Сейчас всех заболевших, якобы, перевели в медблок СИЗО, — рассказал изданию Козырь.

Он добавил, что по словам администрации, у всех зараженных коронавирус в легкой форме.

Постоянно проводится дезинфекция, все в защитных костюмах. По их словам, лекарств хватает и необходимости вывозить людей в медицинские учреждения нет. Кроме того, там уверили, что зараженных из СИЗО не вывозили, — пояснил Андрей Козырь

В Управлении ФСИН по РК и г. Севастополю пока не дали никакого официального комментария.

СМИ: в СИЗО Симферополя вспышка коронавируса

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