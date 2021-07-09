СМИ: в СИЗО Симферополя вспышка коронавируса

В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор. Об этом сообщает РИА Новости Крым , со ссылкой на информацию председателя общественной комиссии при ФСИН России Андрея Козыря. Он отметил, что пока администрация СИЗО Симферополя не сообщает точное количество заболевших в изоляторе, как и то, есть ли среди них сотрудники пенитенциарного учреждения.

Администрация проверяет, каким образом инфекция попала на территорию СИЗО. У скольких человек коронавирус, пока не сообщается. Сколько из них «постояльцев», а сколько сотрудников, тоже не известно. Сейчас всех заболевших, якобы, перевели в медблок СИЗО, — рассказал изданию Козырь.

Он добавил, что по словам администрации, у всех зараженных коронавирус в легкой форме.

Постоянно проводится дезинфекция, все в защитных костюмах. По их словам, лекарств хватает и необходимости вывозить людей в медицинские учреждения нет. Кроме того, там уверили, что зараженных из СИЗО не вывозили, — пояснил Андрей Козырь

В Управлении ФСИН по РК и г. Севастополю пока не дали никакого официального комментария.