СМИ: владелец сети АЗС «TES» не считает себя виновным в ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»

О смертельном ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория» мы уже сообщали, причем без фамилий (информации об этом полно в соцсетях). Пока нет официальной информации, это, скажем так, нормально. Но вот уже и официальные СМИ информируют – за рулем «Лексуса» находился крымский бизнесмен Сергей Бейм. Он сам подтвердил это изданию «ПОДЪЁМ» , уточнив, что не считает себя виновным в аварии. По его мнению, водитель «Тойоты» пересёк сплошную линию разметки.

Я был за рулём. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь.

Там находились дедушка, бабушка, ребёнок, жена и водитель – муж, отец ребёнка, сын погибшей женщины. Я этим людям выразил соболезнования, у них горе. Но ДТП бывает на дороге со всеми. И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе.

Мы помогаем людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что он сам не местный, он с Украины. Машину ему в прокат взяли, чтобы он мог ездить. Он попросил ребёнка на обследование положить в детскую больницу, я помог.

Пробка была, что в ту сторону больше чем на полтора часа, что в обратную сторону. Вместо того чтобы расширять дороги, дорожники затеяли такие издевательские пробки, — прокомментировал Сергей Бейм.