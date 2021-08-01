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«Верево Сити»
СМИ: владелец сети АЗС «TES» не считает себя виновным в ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»
Фото: Элимдар Велиуллаев, ВК, Автопартнер Крым

СМИ: владелец сети АЗС «TES» не считает себя виновным в ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:09 01.08.2021

О смертельном ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория» мы уже сообщали, причем без фамилий (информации об этом полно в соцсетях). Пока нет официальной информации, это, скажем так, нормально. Но вот уже и официальные СМИ информируют – за рулем «Лексуса» находился крымский бизнесмен Сергей Бейм. Он сам подтвердил это изданию «ПОДЪЁМ», уточнив, что не считает себя виновным в аварии. По его мнению, водитель «Тойоты» пересёк сплошную линию разметки.

Я был за рулём. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь.

Там находились дедушка, бабушка, ребёнок, жена и водитель – муж, отец ребёнка, сын погибшей женщины. Я этим людям выразил соболезнования, у них горе. Но ДТП бывает на дороге со всеми. И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе.

Мы помогаем людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что он сам не местный, он с Украины. Машину ему в прокат взяли, чтобы он мог ездить. Он попросил ребёнка на обследование положить в детскую больницу, я помог.

Пробка была, что в ту сторону больше чем на полтора часа, что в обратную сторону. Вместо того чтобы расширять дороги, дорожники затеяли такие издевательские пробки, — прокомментировал Сергей Бейм.

Авария произошла 31 июля на автодороге Симферополь – Евпатория в районе посёлка Прибрежное. Хозяин сети заправок «TES» Сергей Бейм объезжал длинную пробку по обочине. Его «Lexus LX570» и протаранил поворачивавшую налево «Toyota Camry». В пострадавшей машине ехала семья Голумбовских. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Lexus LX570», двигаясь по обочине совершил столкновение с легковым автомобилем «Toyota Camry», который осуществлял поворот на лево. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Toyota Camry» один из которых ребенок 2009 года рождения, — цитирует МВД по РК Крым24.

А вот и видео. Сколько колес в момент поворота было на сплошной полосе, а сколько на прерывистой – считайте сами.

СМИ: владелец сети АЗС «TES» не считает себя виновным в ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»

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