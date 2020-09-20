СМИ: все морские и воздушные подходы к Крыму заблокированы

Как сообщает AVIA.PRO, Черноморское побережье Крыма оказалось полностью заблокировано для прохода кораблей и полёта средств авиации. Такие действия со стороны Российских военных оказались весьма неожиданными, однако, что является куда более примечательным, имеются сведения о том, что это может быть обусловлено планировавшимися провокациями со стороны стран НАТО.

Судя по имеющимся данным, все подходы полностью заблокированы, а ряд источников и вовсе придал такой обороне наименование «новой линии Маннергейма».

Во исполнение сегодняшних указаний уважаемого военного руководителя — начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Рудского С.Ф, о недопустимости дальнейшей эскалации военной обстановки вблизи Крыма и Черноморского побережья Кавказа со стороны НАТО, планировщики Черноморского флота и Южного военного округа уже вчера предприняли ряд мер для лучшего понимания той самой НАТОй остроты момента и «соорудили» имеемым в их распоряжением организационно-предупредительным инструментарием новую «линию Маннергейма» с гарантией, что до 3 октября к ней приблизиться никто не сможет, а не то, что её форсировать или за неё проникнуть. У кого отпуск спланирован на третью декаду сентября в Ялту или Геленджик, можете туда смело ехать, — об этом сообщает «Телеграм»-сообщество «Оперативная линия» (приводится дословно).

Официальных комментариев на этот счёт нет, однако, судя по всему ситуация в отношениях между Россией и странами НАТО очень сильно обострилась.

В то же время, пресс-служба Южного военного округа сообщает об учениях на Черноморском флоте по прикрытию пункта базирования кораблей от ракетного удара условного противника.

По замыслу учения, взаимодействующие с флотом силы ПВО Южного военного округа получили разведданные по взлёту группы самолётов условного противника в направлении Крымского полуострова. Средства ПВО на кораблях флота были приведены в полную боевую готовность, на все посты ПВО был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника. В ходе тренировки расчёты ПВО кораблей взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника ракетными и артиллерийскими комплексами, предназначенными для противовоздушной обороны. Цели были условно поражены электронным способом до совершения захода самолётов на боевой курс и применения ими ракетного и бомбового вооружения, — говорится в сообщении.

В учении приняли участие более 10 кораблей Черноморского флота, в том числе гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».