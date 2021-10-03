СМС-рассылка: эффективный инструмент для бизнеса, но что нужно о нём знать?

И как лет так этак 30 назад предприятия рекламировали себя? Разумеется, газеты, телевидение, радио тогда развивались активно и были основными источниками информации для большинства. Но, «глядя из дня сегодняшнего», невольно задаёшься вопросом, а насколько эффективно это было? По сравнению с текущими возможностями: когда одним кликом можно отправить рекламные проспекты тысячам людей, когда одним роликом в соцсети можно охватить миллионную аудиторию, когда благодаря оптимизированным базам контактов можно выбирать, кому, как и что говорить для лучшего результата, где бы эти потенциальные потребители-покупатели продукции или услуг не находились. У себя дома, в офисах, в лесах-горах.

Какие инструменты сейчас наиболее эффективные в плане «достучаться» до клиентов? Их несколько, но по оценкам экспертов в лидерах всё-таки значится СМС-рассылка. Разумеется, осуществляемая технически правильно, с использованием маркетинговых «приёмчиков» и т.д. Эксперты сервиса рассылок Smsint.ru отмечают: при грамотном использовании этот инструмент позволяет существенно увеличить продажи уже на первом этапе использования.

СМС-рассылка — как работает?

И это далеко не праздный вопрос. От того, насколько верным будет подход к делу зависит главное: привлечёте ли вы аудиторию своими сообщениями или же, напротив, отвратите её от себя раз и навсегда.

Как процесс выглядит технически:

во-первых — это услуга, которую заказывают у компаний, выполняющих такого рода работу. Это могут быть как операторы связи, так и сервисы рассылок. С кем сотрудничать — решать вам. Однако, есть мнение, что сервисы рассылок подходят к делу более персонифицированно, а значит и результат получается более существенным. Но в любом случае: к выбору партнёров стоит подходить максимально внимательно. В частности, проверять легальность их деятельности.

во-вторых. Рассылки — процесс полностью автоматизированный. Единожды его настроив, можно использовать, не вдаваясь в подробности.

в-третьих. Не нужно быть «семи пядей во лбу», что СМС-рассылку поставить себе на службу. Как правило, и у операторов связи, и у сервисов рассылок есть консультанты, которые помогут в решении любых задач.

Какие задачи можно решить при помощи СМС-рассылок?

Разумеется, у каждой компании есть свои цели. Если же говорить об основных, то это:

СМС-рассылки часто используют, когда есть необходимость подтолкнуть клиента к закрытию сделки — произвести оплату, продлить действие контракта и т.д.

Массовые рассылки эффективно работают, когда нужно анонсировать какое-либо событие-мероприятие, представить новый продукт. Другими словами, заинтересовать клиента осуществить действие.

Рассылки — идеальный вариант взаимодействия с клиентами, когда есть нужда постоянно поддерживать его лояльность. Таким образом, часто действуют, к примеру, компании, оказывающие бухгалтерские услуги — напоминают своим «подопечным» о сроках уплаты налогов, сдачи отчётов и т.д.

СМС-рассылки помогают налаживать обратную связь. Есть услуга, при которой можно задавать вопросы клиентам, и, соответственно, получать на них ответы.

Ну и, разумеется, этот инструмент помогает привлекать новых клиентов. Но! Повторимся: при релевантном подходе, который может обеспечить только партнёрство с высококлассными специалистами, оказывающими такого рода услугу.

Как запустить СМС-рассылку?

Первое и главное — смотрите выше — подобрать адекватный сервис рассылки, который возьмёт на себя решение технической части вопроса.

Второе: продумать стратегию. Эксперты однозначно рекомендуют «заморочиться» на этом моменте, не пуская его на самотёк. Хотите быть услышанными — ведите себя должным образом. А именно, рассылаемые СМС должны быть:

чёткими. То есть, суть предложения клиенты должны понимать с первых слов и без лишних додумываний;

без грамматических и пунктуационных ошибок;

стоит тщательно выбирать тон сообщения. Специалисты говорят, к примеру, что текст, набранный CAPSLOCK, большинство из нас воспринимают как крик. Этот момент, согласитесь, в продажах и при попытках привлечь клиентов является неоправданным.

И ещё: СМС-рассылки, как показывает практика, оказываются по-настоящему действенным инструментом только тогда, когда компании уважают своих клиентов. Даже в мелочах. А именно — не частят с сообщениями, верно выбирают время рассылки (глубокой ночью, согласитесь, СМС даже от любимого бренда выведет из себя), не принуждают к действиям, а дают право выбора.

Как определить тонкую грань, проходящую между «это хорошо — а это плохо», когда речь идёт о рассылках сообщений как об инструменте продвижения бизнеса? Единственная рекомендация — сотрудничать с профессионалами, которые все эти моменты знают и могут подсказать, как действовать для достижения ожидаемого результата.