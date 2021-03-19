СНБО Украины ввел персональные санкции в отношении Аксёнова и Константинова

В «черном списке» также Янукович и Азаров.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против почти 30 граждан, в том числе россиян. Среди тех, кто подпал под рестрикции, Глава Крыма Сергей Аксёнов, спикер Госсовета Республики Владимир Константинов. Всего в «черном списке» – почти три десятка человек. В том числе экс-президент страны Виктор Янукович и бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Государство Украина ввело максимальный объем санкций против вышеуказанного списка лиц, — отметили в СНБО.

Отмечается, что в «санкционном списке» — 99% на сегодняшний день — граждане РФ.