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СНБО Украины ввел персональные санкции в отношении Аксёнова и Константинова
Фото: ТАСС

СНБО Украины ввел персональные санкции в отношении Аксёнова и Константинова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:03 19.03.2021

В «черном списке» также Янукович и Азаров.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против почти 30 граждан, в том числе россиян. Среди тех, кто подпал под рестрикции, Глава Крыма Сергей Аксёнов, спикер Госсовета Республики Владимир Константинов. Всего в «черном списке» – почти три десятка человек. В том числе экс-президент страны Виктор Янукович и бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Государство Украина ввело максимальный объем санкций против вышеуказанного списка лиц, — отметили в СНБО.

Отмечается, что в «санкционном списке» — 99% на сегодняшний день — граждане РФ.

СНБО Украины ввел персональные санкции в отношении Аксёнова и Константинова

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