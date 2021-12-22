Снег и мороз добавили работу коммунальным службам Симферополя

На улицах Симферополя продолжается очистка дорожного покрытия и тротуаров от снега и льда. Выпавший сегодня снег добавил забот работникам МБУ «Город».

Этой ночью на улицах крымской столицы противогололедную обработку выполняли 10 комбинированных дорожных машин (КДМ). Всего за сутки использовано порядка 60 тонн реагента «Бионорд».

Сегодня днём обработку проезжей части выполняют 7 КДМ. Машины с утра вышли на маршруты, – рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Также с раннего утра к работе приступили 230 дворников «Города», которые расчищают снег на улицах, остановках общественного транспорта, пешеходных дорожках и лестницах.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЖКХ Крыма