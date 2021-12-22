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Снег и мороз добавили работу коммунальным службам Симферополя

Снег и мороз добавили работу коммунальным службам Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:34 22.12.2021

На улицах Симферополя продолжается очистка дорожного покрытия и тротуаров от снега и льда. Выпавший сегодня снег добавил забот работникам МБУ «Город».

Снег и мороз добавили работу коммунальным службам Симферополя

Этой ночью на улицах крымской столицы противогололедную обработку выполняли 10 комбинированных дорожных машин (КДМ). Всего за сутки использовано порядка 60 тонн реагента «Бионорд».

Сегодня днём обработку проезжей части выполняют 7 КДМ. Машины с утра вышли на маршруты, – рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Снег и мороз добавили работу коммунальным службам Симферополя

Также с раннего утра к работе приступили 230 дворников «Города», которые расчищают снег на улицах, остановках общественного транспорта, пешеходных дорожках и лестницах.

Узнайте больше:  Работы по расчистке улиц Симферополя от снега и льда продолжаются

Снег и мороз добавили работу коммунальным службам Симферополя

Снег и мороз добавили работу коммунальным службам Симферополя

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