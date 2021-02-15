Снег – помог, но пока не решил проблемы водоснабжения Крыма

Снег помог решению вопроса водоснабжения Крыма, но остроты проблемы это не снижает. Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что большой объем осадков положительно повлияет на ситуацию с водоснабжением ЮБК, а также на уровень воды в Аянском водохранилище.

Синоптики подтверждают: только в Симферополе за 2 дня выпало две трети месячной нормы осадков. Но куда важнее снег, выпавший в горах Крыма.

Наибольшее количество осадков выпало в горной и северо-западной части полуострова, в семи муниципальных сельских образованиях, а также в городах Симферополь, Алушта, Саки, Евпатория, Белогорск и Бахчисарай… В горной части на водосборных территориях выпало до 1 метра слоя снега. Ждем паводковый период. При плюсовых температурах вся эта вода пойдет и в Счастливенское, и в Загорское водохранилища, которые питают Ялту, а также в Партизанское, Симферопольское и Аянское водохранилища, — уточнил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

По наблюдениям ялтинских властей, таяние выпавшего 12 и 13 февраля снега даст водохранилищам ЮБК приток в объеме 6-8 миллионов кубометров.

На сегодняшний день в Загорском водохранилище накоплено 3,6 млн. кубометров воды, ежесуточный приток – порядка 50 тысяч кубов. В Счастливенском водохранилище – 4,8 млн. кубометров, ежедневный приток – 38 тысяч кубометров. Мы, практически, не берем воду из водохранилищ, по-прежнему пользуемся дополнительными источниками – водопадами и реками. Благодаря этому нам удалось уже сегодня накопить в водохранилищах 8,4 млн. кубометров, из них 6,1 млн. – полезный объем, – рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Власти отмечают, «расслабляться» рано. Пока о реальном и масштабном наполнении того же Симферопольского водохранилища говорить не приходится. По информации гендиректора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, пока крымская столица получает воду из подземных источников и Аянского водохранилища.

Из Симферопольского водохранилища за сутки поднято пять тысяч кубов. Мы постепенно будем отказываться от этого источника, – сказал Баженов.

Он добавил, что за сутки из всех скважин западного направления в Симферополь доставлено 80 тысяч кубометров воды. После запуска четырех скважин на водозаборах в селах Ивановка и Чеботарка этот объем увеличится еще на 10-12 тысяч кубометров. До конца марта полностью на подземную воду будет переведен поселок Зуя в Белогорском районе.