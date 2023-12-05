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Снег растаял, но дорожники в у – на дежурстве
Фото: Крымавтодор

Снег растаял, но дорожники в Крыму – на дежурстве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 13:45 05.12.2023

Дороги в Крыму расчищены. Снег – только на перевалах. По информации ГУП РК «Крымавтодор», с утра на Ангарском перевале работает одна дорожно-комбинированная машина. Трассы (наиболее опасные участки) обработаны противогололедными реагентами.

Для обеспечения безопасного проезда дорожники проводят превентивную обработку дорог. На дежурстве находится порядка 50 единиц техники и 76 человек, — сообщили в «Крымавтодоре».

К ухудшению погодных условий дорожники готовы. По информации синоптиков, в отдельных районах Республики ночью и утром ожидается туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью -1…-6, днем +3…+8, в горах 0…-3. Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.

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