Снег растаял, но дорожники в Крыму – на дежурстве

Дороги в Крыму расчищены. Снег – только на перевалах. По информации ГУП РК «Крымавтодор», с утра на Ангарском перевале работает одна дорожно-комбинированная машина. Трассы (наиболее опасные участки) обработаны противогололедными реагентами.

Для обеспечения безопасного проезда дорожники проводят превентивную обработку дорог. На дежурстве находится порядка 50 единиц техники и 76 человек, — сообщили в «Крымавтодоре».

К ухудшению погодных условий дорожники готовы. По информации синоптиков, в отдельных районах Республики ночью и утром ожидается туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью -1…-6, днем +3…+8, в горах 0…-3. Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.