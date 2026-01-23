Снегодождь и гололед: погода в Крыму

Узнайте больше: Готовность экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах - завершается строительство и идет отладка оборудования

Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5; днем -1…+4, на ЮБК до +7, — говорится в прогнозе.

В пятницу погода в Крыму будет определятся зоной малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается мокрый снег, дождь, туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

