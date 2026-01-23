Снегодождь и гололед: погода в Крыму

Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5; днем -1…+4, на ЮБК до +7, — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Мокрый снег, дождь, туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +5…+7.
В Ялте и Алуште — переменная облачность, местами дождь. Ночью будет +3…+5, днем +5…+7.
В Евпатории — переменная облачность, местами дождь со снегом. Ночью будет 0…-2, днем +1…+3.
В Судаке и Феодосии — переменная облачность, местами дождь. Ночью -1…+1, днем +3…+5.
источник: РИА Новости Крым
