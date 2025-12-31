Прямо сейчас:
Снегопад и гололед в Крыму на Новый год - что на дорогах полуострова
фото: © Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Снегопад и гололед в Крыму на Новый год — что на дорогах полуострова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:37 31.12.2025

В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия, гласит оперативная сводка дорожной обстановки на автомобильных дорогах Республики Крым.

В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия. Отмечаются осадки в виде снега, местами метель, на отдельных участках — понижение температуры. Дорожники «Крымавтодора» работают в усиленном режиме, проводится расчистка и обработка проезжей части, — сообщает «Крымавтодор».

Симферопольский район

Температура -1, интенсивные осадки, ведутся работы по расчистке проезжей части.

  • Работы выполняются на автомобильных дорогах:
  • Симферополь – Мирное
  • Симферополь – Николаевка
  • Фонтаны – Теплое
  • Дубки – Левадки
  • Тополи – Партизанское
  • Донское – Перевальное

Дорожная техника работает непрерывно, проводится расчистка и обработка.

Алушта и горные перевалы

  • Алушта: –2, влажно.
  • Ангарский перевал: –6, покрытие мокрое, обработанное.
  • Шапка Партизан: –6, покрытие мокрое, обработанное.

Ведется постоянное содержание и патрулирование дорог.

Ялта

  • Температура 0. Местами снег, метель.
  • Ведутся работы по расчистке и обработке автомобильных дорог.

Бахчисарайский район

Температура около 0, снег. Отмечаются сложные погодные условия. Работает дорожная техника, проводится расчистка и обработка.

Судак, Грушевка

Температура –1…+1. Покрытие влажное, обработанное. Выполняется обработка а/д Грушевка – Холодовка (км 0–6).

Красногвардейский район

Температура +2, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное. Осуществляется дежурство и патрулирование.

Красноперекопский район

Температура около –1. Покрытие обработанное. Ведутся работы по обработке автомобильных дорог.

Джанкойский район

Температура –1, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное. Осуществляется дежурство и мониторинг.

Белогорский район

Температура –3, без осадков. Покрытие обработанное. Ведётся патрулирование автомобильных дорог.

Сакский район

Температура около 0, без осадков. Покрытие обработанное. Выполняется дежурство и плановая обработка.

Ленинский район

Температура +1, без осадков.Покрытие сухое. Дежурство дорожной техники продолжается.

Керчь

Температура 0, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное. Осуществляется дежурство и контроль состояния дорог.

В настоящее время по всей территории Республики Крым в работах задействовано 53 единицы дорожной техники. Дорожники работают в круглосуточном режиме, добавили в Крымавтодоре.

источник: РИА Новости Крым

