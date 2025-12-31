В настоящее время по всей территории Республики Крым в работах задействовано 53 единицы дорожной техники. Дорожники работают в круглосуточном режиме, добавили в Крымавтодоре.

В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия. Отмечаются осадки в виде снега, местами метель, на отдельных участках — понижение температуры. Дорожники «Крымавтодора» работают в усиленном режиме, проводится расчистка и обработка проезжей части, — сообщает «Крымавтодор».

Снегопад и гололед в Крыму на Новый год — что на дорогах полуострова

