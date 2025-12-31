Снегопад и гололед в Крыму на Новый год — что на дорогах полуострова

В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия. Отмечаются осадки в виде снега, местами метель, на отдельных участках — понижение температуры. Дорожники «Крымавтодора» работают в усиленном режиме, проводится расчистка и обработка проезжей части, — сообщает «Крымавтодор».
Симферопольский район
Температура -1, интенсивные осадки, ведутся работы по расчистке проезжей части.
- Работы выполняются на автомобильных дорогах:
- Симферополь – Мирное
- Симферополь – Николаевка
- Фонтаны – Теплое
- Дубки – Левадки
- Тополи – Партизанское
- Донское – Перевальное
Дорожная техника работает непрерывно, проводится расчистка и обработка.
Алушта и горные перевалы
- Алушта: –2, влажно.
- Ангарский перевал: –6, покрытие мокрое, обработанное.
- Шапка Партизан: –6, покрытие мокрое, обработанное.
Ведется постоянное содержание и патрулирование дорог.
Ялта
- Температура 0. Местами снег, метель.
- Ведутся работы по расчистке и обработке автомобильных дорог.
Бахчисарайский район
Температура около 0, снег. Отмечаются сложные погодные условия. Работает дорожная техника, проводится расчистка и обработка.
Судак, Грушевка
Температура –1…+1. Покрытие влажное, обработанное. Выполняется обработка а/д Грушевка – Холодовка (км 0–6).
Красногвардейский район
Температура +2, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное. Осуществляется дежурство и патрулирование.
Красноперекопский район
Температура около –1. Покрытие обработанное. Ведутся работы по обработке автомобильных дорог.
Джанкойский район
Температура –1, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное. Осуществляется дежурство и мониторинг.
Белогорский район
Температура –3, без осадков. Покрытие обработанное. Ведётся патрулирование автомобильных дорог.
Сакский район
Температура около 0, без осадков. Покрытие обработанное. Выполняется дежурство и плановая обработка.
Ленинский район
Температура +1, без осадков.Покрытие сухое. Дежурство дорожной техники продолжается.
Керчь
Температура 0, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное. Осуществляется дежурство и контроль состояния дорог.
В настоящее время по всей территории Республики Крым в работах задействовано 53 единицы дорожной техники. Дорожники работают в круглосуточном режиме, добавили в Крымавтодоре.
источник: РИА Новости Крым
