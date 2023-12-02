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«Снежный десант РСО»: патриотизм по-студотрядовски в у

«Снежный десант РСО»: патриотизм по-студотрядовски в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:11 02.12.2023

В преддверии Дня неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, бойцы Крымского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», выступили с инициативой помочь в благоустройстве парка имени Юрия Гагарина в городе Симферополь, уборка прилегающих территорий Аллеи Воинской Славы и мемориала «Вечный огонь».

Студенты, объединив усилия, трудились с целью создать достойную обстановку для завтрашнего торжественного события. Важность поддержания и уважения к памятным местам, особенно в такие важные дни, была ярко продемонстрирована активностью молодежи.

Состоится традиционное возложение, сегодняшнее инициативное участие студентов в уборке территории говорит о высоком духе патриотизма и гражданской ответственности молодого поколения Крыма. Этот труд подчеркивает важность нашего общего участия в сохранении и уважении к историческим памятникам. Мы внесли вклад в подготовку к Дню неизвестного солдата, и уверены, что завтрашнее торжество будет особенно трогательным, — цитирует пресс-служба руководителя сервисного направления Крымского регионального отделения «РСО» Константина Захарова. 

"Снежный десант РСО": патриотизм по-студотрядовски в Крыму "Снежный десант РСО": патриотизм по-студотрядовски в Крыму "Снежный десант РСО": патриотизм по-студотрядовски в Крыму "Снежный десант РСО": патриотизм по-студотрядовски в Крыму

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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