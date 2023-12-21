Снижение доли судебных выплат по ОСАГО – что за этим стоит? Мнение экспертов

Доля судебных выплат по ОСАГО значительно уменьшилась в России. За шесть лет – с 2017 по 2023 года, в среднем по стране она снизилась в 4 раза, с 20% до 5%. В то время как еще в 2016 году страховщики заявляли о непомерной доле судебных выплат и об активной деятельности юристов, специализирующихся на судебных разбирательствах против страховых компаний. Что же помогло кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону?

Высокий уровень судебных выплат в таком массовом и обязательном виде страхования, как ОСАГО, мог указывать на повышенную активность страховых мошенников, поскольку именно они полагали своей основной задачей перенесение спора на площадку суда. Как считают в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА), значительно изменить ситуацию помогло появление финансового омбудсмена, что сразу же уменьшило долю судебных выплат в 2020 году по ОСАГО более, чем в три раза, с 20% до 6%.

Как уточняют страховщики, положительное действие института финансового уполномоченного имеет отложенный эффект. Первоначальная цель введения нового досудебного порядка заключалась в снижении нагрузки на судебную систему. По мере развития института произошла его ощутимая модификация, например, унифицированы позиции, принимаемые службой при рассмотрении обращений, реализована ИТ-интеграция для оперативного обмена информацией между страховыми компаниями и финансовым уполномоченным. Благодаря этим нововведениям уровень доверия к Службе финансового уполномоченного существенно возрос как со стороны потребителей, так и страховых компаний, что привело к снижению судебных споров.

Если же говорить о ситуации в отдельных федеральных округах, то в некоторых регионах уменьшение доли судебных выплат стало значительнее, чем в целом по стране, например, по отдельным областям снижение произошло примерно в 20 раз, например, в Волгоградской, Амурской областях и Республике Крым.

Высокая доля судебных выплат может свидетельствовать о высоком уровне мошеннических действий по ОСАГО. Как уточняют в РСА, в 2023 году, несмотря на снижение доли судебных выплат, недобросовестные практики по получению компенсации со страховщиков активизировались. В «Зетта Страхование» отмечают, что в результате деятельности недобросовестных «автоюристов» для добропорядочных автомобилистов могут наступить совершенно ненужные негативные последствия.

Во-первых, они заплатят налог на доход со всей суммы, которую страховая компания выплатит по их случаю, а не только с денег, полученных от автоюриста. Во-вторых, поскольку недобросовестные посредники всегда применяют неправомерные практики, чтобы искусственно завысить сумму выплаты, и действуют при этом от имени клиента, страховая история автовладельца может быть испорчена, – рассказали в компании.

Одна из схем работы недобросовестного автоюриста: он описывает клиенту сложности в получении выплаты, при этом преувеличивая их. Далее «автоюрист» предлагает потерпевшему выплату «в моменте» из своего кармана за оформление доверенности на представление интересов в страховой компании и в суде по страховой выплате. При этом предложенная «автоюристом» сумма может быть в разы ниже реальной выплаты страховой компании. Поэтому автомобилистам рекомендуется в случае ДТП не пользоваться услугами незнакомых посредников, которые порой приезжают на место аварии даже раньше ГИБДД.

Несмотря на это, в «Абсолют Страхование» полагают, что доля судебных выплат будет снижаться в дальнейшем, чему будет способствовать стабилизация экономического положения и приспособление к новым условиям экономических ограничений. «Относительно страхового рынка нельзя не отметить, что страховщики научились в положительном русле использовать судебный опыт для корректировки внутренних процессов и снижения объема судебных споров, – прокомментировали в компании.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»