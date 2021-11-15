Снизят ли скорость движения автомобилей в населенных пунктах

Пока — на уровне инициативы экспертов и общественников…

Скорость движения автомобилей в городах России стоит снизить, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, председатель Общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин. Но вводить новации нужно осторожно, с учетом реальной обстановки. По его словам, скорость для автомобилей нужно снижать, чтобы она соответствовала среднемировым стандартам соотношения средней скорости пешехода и автомобиля, двигающихся рядом, как 1 к 10.

Там, где пешеходы движутся по тротуару рядом с проезжей частью со средней скоростью 4-5 км в час, у автомобилей должна быть скорость 40-50 км в час, — цитирует эксперта «Российская газета» .

Однако в России сейчас установлен довольно большой «нештрафуемый» порог, на который можно превысить допустимую скорость, — 20 километров в час. В результате с учетом того, что разрешенная скорость в городах составляет 60 км в час, в реальности водители ездят со скоростью до 80 км в час.

Но важно не само по себе механическое снижение скорости. Нужен дифференцированный подход. Там, где рядом пешеходов нет, где сделаны современные качественные дороги, можно повысить разрешенную скорость движения, — отметил Блинкин.

При этом все новации по поводу скорости движения не имеют большого смысла, пока в России сохраняется высокий нештрафуемый порог скорости, говорит он. В этом случае невозможно добиться точности в организации дорожного движения. Ведь если на каком-то участке дороги нужно будет ограничить скорость движения автомобилей до 40 км в час, придется устанавливать знак с ограничением скорости 20 км в час, а это будет выглядеть комично, замечает эксперт.

Потому сначала нужно упорядочить допуски, то есть сократить нештрафуемый порог, а только затем можно дифференцировать скоростные режимы в городах. Но принимать решения должна правительственная комиссия по безопасности дорожного движения и затем Госдума, — заключил Блинкин.

Идеи снижения разрешенной максимальной скорости в городах высказывались и ранее. Еще в ноябре 2019 года депутат Госдумы и координатор проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог» Александр Васильев предлагал законодательно ограничить максимальную скорость в городах до 50 км в час в ходе пресс-конференции в «Российской газете».

Если не снизить скорость в черте города до 50 километров в час, мы так и будем по 8 тысяч пешеходов в год сбивать в черте города, — говорил он.

Но, по мнению, эксперта также сначала нужно привести в порядок систему скоростных режимов. До снижения скорости нужно решить вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, а также отладить работу камер, фиксирующих превышение скорости.