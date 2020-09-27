Снял деньги с карточки умершего родственника, теперь придется отвечать в суде. Случай в Керчи

В Керчи сотрудники полиции привлекли к ответственности местного жителя, который обналичил деньги с банковской карты умершего родственника.

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи предъявлено обвинение 40-летнему местному жителю в совершении кражи денежных средств с банковского счета родственника. Установлено, что деньги, начисляемые в качестве пенсии, были похищены с банковской карты керчанина, который умер, — сообщили в МВД по РК.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, присматривая за своим родственником, имел свободный доступ к его банковской карте, на которую начислялась пенсия. После смерти близкого человека мужчина был предупрежден сотрудниками полиции о запрете осуществления банковских операций с карточным счетом родственника, так как ошибочно могут быть начислены социальные выплаты, которые в дальнейшем будут подлежать возврату. Несмотря на это, молодой человек, достоверно зная, что в начале месяца на банковскую карту начисляется пенсия, решил похитить начисленные суммы.

Денежные средства он обналичил в разных банкоматах и потратил на собственные нужды.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Мужчина раскаивается в содеянном. После вмешательства стражей порядка молодой человек возместил материальный ущерб, причиненный государственному учреждению, — рассказали в полиции.

Вместе с тем, за совершение кражи с банковского счета керчанину грозит ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.