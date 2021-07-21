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Снова Интернет-мошенничество: севастополец лишился 86 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:33 21.07.2021

Севастополец лишился 86 тысяч рублей, пытаясь совершить покупку на одной из торговых площадок интернет-магазина.

Мужчина рассказал, что в сети Интернет его внимание привлекло объявление о продаже металлической арматуры. С помощью мессенджера он связался с продавцом, разместившим объявление, который ответил ему на все его вопросы. После чего перечислил деньги на продиктованный банковский счёт и стал ожидать доставки. Однако товар к нему так и не поступил, а телефон продавца был отключен. Осознав, что его обманули, заявитель обратился в отдел МВД России по Ленинскому району. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

УМВД России по г. Севастополя напоминает севастопольцам: чтобы не пострадать от подобных преступлений, нужно придерживаться соответствующих мер предосторожности. Не лишним будет проверить деловую репутацию потенциального продавца и убедиться в его надёжности. Вас должно насторожить требование внести полную сумму предоплаты за приобретаемый товар.

Полиция Севастополя призывает севастопольцев быть бдительными и не дать мошенникам завладеть вашими деньгами!

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по городу Севастополю или сообщайте об этом по телефону 102.

Снова Интернет-мошенничество: севастополец лишился 86 тысяч рублей

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