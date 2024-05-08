Со 2 по 6 мая жертвами дистанционных мошенников стали 34 крымчанина

Через ЗВОНКИ

В полицию обратились 18 граждан, пострадавших от действий телефонных мошенников.

Полиция Крыма напоминает: тщательно перепроверяйте информацию! Если по телефону сообщили, что с вашим счетом происходят какие-то транзакции, неизвестные пытаются украсть накопления, нужно срочно перевести деньги на безопасный счет – положите трубку и лично позвоните на горячую линию банка для уточнения достоверной информации! Не следуйте инструкции от неизвестных!

Житель Красногвардейского района обратился в полицию с заявлением и сообщил, что на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы по финансовому мониторингу и сообщил о подозрительных операциях в личном кабинете сервиса «Госуслуги». После чего под предлогом сбережения денежных средств, завладел накоплениями мужчины.

Жительница Джанкойского района рассказала полицейским, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился специалистом-консультантом брокерской фирмы и под предлогом дополнительного заработка, путем инвестиций на брокерской бирже, завладел денежными средствами женщины.

ПОМНИТЕ! Сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить через мобильную связь или посредством мессенджеров!

10 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Жительнице Кировского района в мессенджере Вотсап позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Под предлогом сохранения денежных средств, предложил заявительнице перевести деньги на якобы безопасный счет. Далее неизвестный отправил женщине логин и пароль для входа в личный кабинет банковского приложения. После ввода данных заявительнице стали приходить смс с кодами доступа, которые она сообщила неизвестному. Позже женщина обнаружили списание денежных средств.

Услышали по телефону такие слова?

– «на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счету»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «нужно обновить личные данные…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 14 граждан.

Помните, что в сети Интернет нужно быть очень аккуратным. Не стоит доверять незнакомцам, предлагающим легкий или быстрый заработок. Если Вам пишет знакомый с просьбой о долге денег, стоит лично перезвонить ему и убедиться, что его аккаунт не взломан неизвестными. Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники ­– оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, которого покупали ранее сами или кто-то из знакомых.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Евпатории. Женщина сообщила, что через социальную сеть, под предлогом продажи ножей, неизвестный завладел ее денежными средствами.

Житель Симферополя рассказал сотрудникам полиции, что неизвестный, используя мессенджеры Телеграм и Вотсап, под предлогом увеличения дохода путем торговли на брокерской площадке, завладел денежными средствами.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Двое граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Жительница Ялты обратилась в полицию, рассказав, что ей позвонил неизвестный и под предлогом продления договора с мобильным оператором получил доступ к личному кабинету сервиса «Госуслуги». После чего на мобильный телефон заявительницы пришло смс, что якобы аккаунт на «Госуслугах» взломан и для смены пароля нужно позвонить на горячую линию банка. Позвонив, в ходе разговора с якобы сотрудником банка и под предлогом необходимости перемещения денежных средств на безопасный счет, неизвестный убедил заявительницу установить на мобильный телефон «Гугл-аккаунт». После чего со счета женщины пропали все деньги.

Полиция Крыма напоминает, чтобы не оказаться жертвой мошенников, необходимо знать следующее:

– сотрудники любого банка никогда не просят сообщить данные вашей карты (номер карты, срок её действия, секретный код на оборотной стороне карты), так как у них имеются ваши данные;

– никогда и никому не сообщайте пароли, и секретные коды, которые приходят вам в СМС сообщении от банка, помните, что только мошенники спрашивают секретные пароли, которые приходят к вам в СМС сообщении от банка;

– лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов, не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку;

– не осуществляйте предоплату за товар или обещанную выплату (услугу), производите оплату только при их фактическом получении;

– никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети, возможно мошенники взломали аккаунт, сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте действительно ли он просит у вас деньги;

– в сети «Интернет» не переходите по ссылкам на неизвестные сайты, необходимо обратить внимание на адресную строку сайта, название сайта, есть ли какие-либо добавочные символы или названия в адресной строке, расположен ли сайт в доменной зоне «ru».

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым