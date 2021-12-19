Со следующего года резиденты СЭЗ в Крыму смогут получать льготные кредиты

Резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму с 2022 года смогут получать льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возместит государство. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина РФ.

Льготная ставка будет равна разнице между процентной ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ на дату заключения кредитного договора. Размер кредита – от 10 млн до 5 млрд рублей. Объём планируемых инвестиций в проект должен составлять не менее 30 млн рублей. Срок кредита будет зависеть от конкретного инвестпроекта, — говорится в сообщении.

Получить такой кредит смогут резиденты СЭЗ, которые работают в приоритетных для Крыма направлениях. Например, их деятельность может быть связана с растениеводством и животноводством, производством пищевых продуктов, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий, сбором и утилизацией отходов, обработкой вторичного сырья. Также в списке – строительство зданий и инженерных сооружений, зрелищно-развлекательная и туристическая деятельность, предоставление социальных услуг, деятельность в сфере образования и здравоохранения.

Перечень банков, которые смогут выдавать льготные кредиты крымским инвесторам, утвердит специальная комиссия. Её сформирует Министерство экономического развития. На предоставление субсидий российским банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным участникам СЭЗ, в 2022–2024 годах планируется направлять до 1 млрд. рублей ежегодно.

Решение поможет повысить инвестиционную привлекательность региона, увеличить приток капитальных вложений в его экономику, создать новые рабочие места и современную инфраструктуру.

Напомним, СЭЗ в Крыму работает с 2015 года. Для её резидентов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов.

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