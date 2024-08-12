Со стороны Тамани очередь к Крымскому мосту составляет порядка 1000 автомобилей

В очереди со стороны Тамани находятся 1 025 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 45 транспортных средств, — говорится в сообщении, опубликованном в 07:00 мск.
В 05:00 мск в очереди со стороны Тамани было 700 машин. В 04:00 мск в очереди находились 370 транспортных средств. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.
источник: ТАСС
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С тегами: Крымский мост