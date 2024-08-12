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Со стороны Тамани очередь к скому мосту составляет порядка 1000 автомобилей
фото: pikist.com

Со стороны Тамани очередь к Крымскому мосту составляет порядка 1000 автомобилей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:34 12.08.2024

Очередь транспортных средств на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани выросла до 1 025 машин, со стороны Керчи в очереди 45 машин. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

В очереди со стороны Тамани находятся 1 025 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 45 транспортных средств, — говорится в сообщении, опубликованном в 07:00 мск.

В 05:00 мск в очереди со стороны Тамани было 700 машин. В 04:00 мск в очереди находились 370 транспортных средств. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

источник: ТАСС

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