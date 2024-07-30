Со всей России: фестиваль «Таврида.АРТ» объединил более 60 000 человек

Я приезжаю на «Тавриду» каждый год и замечаю развитие площадки арт-кластера: как много интересного здесь появляется, как меняются участники и смыслы вокруг них. В этом году сквозной темой фестиваля «Таврида.АРТ» стала тема молодого многонационального искусства. Участники прошли колонной арт-шествия в национальных костюмах с флагами и после с гордостью ходили в них до конца дня. И таких ярких наблюдений очень много: на ярмарке «Арт.Молодость» разбирали коллекцию «Только традиционные ценности», в гастропространстве, где повара со всей России угощали блюдами национальных кухонь, был ажиотаж. Молодежь активно подпевала песни во время концерта, посвященного творчеству Александры Пахмутовой, — отмечает Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. — Во время фестиваля я испытывал ощущение большой единой дружной семьи. Впервые на фестивале появилась возможность приехать со своей палаткой — здесь много семей с детьми, и это тоже способ передачи традиций. Очень здорово, когда дети с ранних лет путешествуют с родителями, поют песни, узнают о родительских воспоминаниях. Если это сохранится в их семьях как традиция — уже ради этого стоит проводить такой фестиваль.

В этом году фестиваль «Таврида.АРТ» прошел в шестой раз и был посвящен многонациональности нашей большой страны, культурному многообразию народов, проживающих в регионах России. Программа фестиваля включала 750 мероприятий разных форматов: от шоу, концертов, театральных постановок и творческих встреч до экологических мастер-классов, спортивных забегов и погружения арт-объектов в подводный арт-парк.

Аутентичная музыка с национальным колоритом — одна из главных изюминок фестиваля. Каждый день на сценах фестиваля выступали 16 музыкальных коллективов — представителей национальной культуры из разных уголков России. В их числе всемирно известный этно-музыкант из Якутии Олена УУТАй, карельская фолк-группа TUARI, композитор и мультиинструменталист Marat Taturas, этно-проект HAZINA и группа ZAINETDIN из Башкирии, певица из Татарстана Дышать, фолк-коллектив OЙME из Мордовии, певица Арюн Гоа и рок-группа Нукер из Бурятии, этно-коллектив Полынь Folk из Тульской области, уральская певица PEVCHAYA, фолк-группы Vetkafolk и ХВОЯ из Москвы и Пензы, а также дагестанский рэп-исполнитель SHAMI и участники проекта BELOBOKA с индустриальным русским фольклором. Из Республики Беларусь на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» приехала певица и композитор Zlata Mai. Среди музыкальных хедлайнеров, завоевавших широкую популярность, — музыкальная группа коренных народов Сибири OTYKEN.

Погружение в национальный колорит поддержали лучшие региональные театральные коллективы и студии. В их числе Мордовский государственный национальный драматический театр с героическим эпосом «Масторава», раскрывшем историю, обряды, жизненные устои мордовских народов эрзя и мокша; Московский государственный историко-этнографический театр с театрализованным музыкальным представлением о жизни и подвигах казаков «Терская история»; Орловский государственный институт культуры, который показал спектакль «Сказки Лукоморья», основанный на творчестве А. С. Пушкина; Молодежный драматический театр «Первый театр» из Новосибирска, представивший современное видение классической булгаковской пьесы «Зойкина квартира»; студия этнического танца «Буин Хан», которая приехала с красивейшим шоу, включающим в себя национальные танцы, этнические мотивы и фольклор под ритмы буддийских барабанов и шаманских бубнов. Кроме этого, специально для фестиваля команда специалистов в области пиротехники The BEST SHOW представила 3 фееричных выступления с профессиональными огненными трюками, зажигательными танцами и музыкой.

Арт-шествие «Россия — семья семей!» собрало 3800 человек из всех регионов страны, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана. Колоритные колонны в национальных костюмах, с флагами и традиционными атрибутами прошли 3,5 км через всю площадку фестиваля, объединились у главной сцены и вместе исполнили песню «Родина моя».

В пространстве «АРТ-ЭКСПО» регионы России представили свои культурные и гастрономические достижения. Ямал, Московская, Рязанская, Тульская, Запорожская, Белгородская и Нижегородская области, Северо-Кавказский федеральный округ в своих оригинальных стендах воплотили идеалы домашнего очага и показали традиции гостеприимства. Также свои концептуальные стенды представили РНКБ и «Почта Крыма».

В гастрономическом пространстве «Россия на вкус» можно было попробовать блюда национальных кухонь из разных уголков страны: от Владивостока до Калининграда. В течение трех дней 40 поваров из 20 регионов страны приготовили 15 000 порций.

Ярмарка-выставка «Арт.Молодость» знакомила участников фестиваля с работами художников, дизайнеров, производителей, локальных брендов. 45 участников ярмарки привезли более 5000 уникальных товаров из 15 регионов страны. Экспозиции выставки собрали 130 картин от 70 художников и 6 партнеров, в числе которых объединение «Выставочные залы Москвы», галерея Fineart, Omelchenko gallery, МГИМО МИД совместно с Академией художеств имени Ильи Репина, фестиваль «Нам нужен Дягилев».

На фестивале состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения первой очереди строительства Студии «Юг.Кино» — крупнейшего павильонного и натурного комплекса для съемок полного цикла любых медиапроектов, а также профессионального хаба для съемок по всему югу России, в том числе в новых регионах. На мероприятии по этому случаю была презентована модель работы нового павильона, представители власти и крупные представители медиаиндустрии поздравили команду Студии с запуском. На все дни фестиваля залы Студии стали пространством для кинопоказов и встреч с творческими командами.

Одной из самых трогательных и берущих за душу шоу-программ фестиваля стал трибьют-посвящение творчеству Александры Пахмутовой «Я люблю тебя всегда». Всем знакомые композиции прозвучали в современной аранжировке, а номера были собраны в единый сюжет и предстали перед зрителями в виде мюзикла. Ключевой темой стала история двоих — история про настоящую любовь.

В честь 225-летия со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на фестивале представили театральный сериал «Сцены русской жизни. Пушкин». Оригинальные постановки в разных жанрах и формах прошли в разных локациях фестиваля, а одна — онлайн. Утренний рейв «Е. Онегин», спектакль в темноте «Роман в письмах», спектакль на берегу моря «Сказка о рыбаке и рыбке», семейная читка «Сказки о Царе Салтане», а также серии «Пролог» и «Финал» по-разному отразили ключевые темы и идеи произведений Пушкина. Главным режиссером проекта выступил Александр Шумилин, художественный руководитель театральной компании «Немхат».

На главной сцене фестиваля свое первое масштабное шоу под названием «Душа» презентовал музыкальный лейбл «Таврида.АРТ». В постановке приняли участие молодые музыканты — артисты лейбла Колоницкий, Варя Судина, Сергей Нихаенко, Айван и группа СНИМКИ.

На участие в конкурсе Росмолодёжь.Гранты было подано 250 заявок. В результате 32 победителя рекомендованы экспертной комиссией к получению ими грантовой поддержки на общую сумму 19 783 000 рублей.

В программе фестиваля впервые были представлены молодежные творческие сообщества: изобразительного искусства, современной музыки, театральных деятелей, кино, а также сценаристов и драматургов. Художники привезли на выставку «Арт.Молодость» экспозицию «Рядом», в которой порефлексировали над культурными особенностями многонациональной страны. Музыканты организовали квартирник. Театральные деятели устроили лабораторию «Арт-трансформация» для развития творческого потенциала, а также показали театрально-цирковой перформанс «С чего начинается театр?». А участники творческих сообществ кино, а также сценаристов и драматургов в дни фестиваля снимали фильм о завершении строительства первой очереди Студии «Юг.Кино».

В музыкальном лайнапе фестиваля было 22 хедлайнера: Три дня дождя, OTYKEN, The Hatters, Гарик Сукачёв и оркестр «Кампанелла каменной звезды», MIA BOYKA, NЮ, Mary Gu, Akmal’, Татьяна Куртукова, MIRAVI, Женя Трофимов и Комната культуры, Стас Ярушин, ST, ОМ., Меджикул, 5УТРА, NLO, MOHITO. Молодыми хедлайнерами стали артисты лейбла «Таврида.АРТ»: Варя Судина, Сергей Нихаенко, Айван, Колоницкий и группа СНИМКИ. Специальный гость фестиваля — южноафриканская певица LIZWI.

Одной из визитных карточек фестиваля стали звездные дуэты — вместе со знаменитостями на одной сцене выступили и молодые исполнители. Так, молодые поп-артисты ANOPRIEV и Наталика спели вместе с группой MOHITO, а фолк-певица с ярким голосом Варя Судина вышла на сцену с Гариком Сукачёвым и оркестром «Кампанелла каменной звезды». Проникновенную песню «Если сгорим» резидент арт-кластера «Таврида» DEMIDOVA исполнила вместе с певцом NЮ, а вместе с группой Три дня дождя спела их хит «Прощание». Группа The Hatters исполнила свой хит «Я делаю шаг» вместе с рэпером Темой Кубой — молодой артист исполнил свою мечту, к которой шел шесть лет.