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Собака провалилась в трехметровую технологическую яму. Несчастному животному помог «КРЫМ-СПАС»

Собака провалилась в трехметровую технологическую яму. Несчастному животному помог «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:11 01.04.2022

В МЧС поступила просьба оказать помощь в извлечении животного (собаки) из ямы в селе Мичурино Белогорского района. По словам местных жителей, собака провела в ней  около двух суток. Небезразличные граждане пытались самостоятельно достать животное, но, к сожалению, безрезультатно. Поэтому было принято решение обратиться в спасательную службу. К месту происшествия выдвинулась дежурная смена сотрудников Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Прибыв к указанному адресу, спасатели установили, что животное находится на глубине более 3 метров. Для извлечения собаки пришлось прибегнуть к альпинистскому снаряжению и веревок, благодаря чему  животное благополучно достали  из ямы. Сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному, — сообщили в МЧС РК.

В спасательную службу достаточно часто  поступают просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации.  Даже, несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне основных функций сотрудников МЧС Республики Крым, они готовы прийти на помощь, если без них не справиться.

Собака провалилась в трехметровую технологическую яму. Несчастному животному помог «КРЫМ-СПАС»


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