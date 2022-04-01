Собака провалилась в трехметровую технологическую яму. Несчастному животному помог «КРЫМ-СПАС»

В МЧС поступила просьба оказать помощь в извлечении животного (собаки) из ямы в селе Мичурино Белогорского района. По словам местных жителей, собака провела в ней около двух суток. Небезразличные граждане пытались самостоятельно достать животное, но, к сожалению, безрезультатно. Поэтому было принято решение обратиться в спасательную службу. К месту происшествия выдвинулась дежурная смена сотрудников Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Прибыв к указанному адресу, спасатели установили, что животное находится на глубине более 3 метров. Для извлечения собаки пришлось прибегнуть к альпинистскому снаряжению и веревок, благодаря чему животное благополучно достали из ямы. Сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному, — сообщили в МЧС РК.

В спасательную службу достаточно часто поступают просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Даже, несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне основных функций сотрудников МЧС Республики Крым, они готовы прийти на помощь, если без них не справиться.

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