Собаки-герои: в Ялте инспектор-кинолог рассказала о работе и подвигах служебных собак

При поддержке Общественного совета, действующего при УМВД России по г. Ялте, в преддверии празднования 80-ой годовщины со дня освобождения Ялты, сотрудники полиции провели информационную встречу с учащимися младших классов церковно-приходской школы имени наследника цесаревича Алексея. Для ребят организовали «Урок мужества», посвященный подвигам служебных собак и их роли в обеспечении охраны общественного порядка.

Инспектор-кинолог на примерах событий Великой Отечественной войны рассказала слушателям о том, что свыше 68 тысяч собак состояло в составе подразделений Красной армии, принимая участие в ожесточенных сражения на фронтах. Вместе с нашими бойцами они голодали и мерзли в окопах, бросались под танки и вытаскивали раненых с поля боя. Животные наравне с людьми проявили стойкость, мужество и героизм.

Кинолог пришел в гости к школьникам вместе со своим мохнатым напарником – немецкой овчаркой Калипсо, специализация которой это поиск взрывчатых веществ. Сотрудник полиции объяснила детям, что собаки – мастера вынюхивать опасные предметы. Поэтому инспектор вместе с четвероногим товарищем обследует все закоулки зданий, проверяя наличие сомнительных предметов, предупреждая опасные ситуации, — рассказали в МВД по РК.

Полицейские прямо в зале показали, как осуществляется обход территории и какие сигналы подает собака при обнаружении опасности. В завершение встречи стражи порядка призвали ребят не прикасаться к посторонним предметам и сообщать обо всех находках родителям, при этом внимание юных слушателей обратили на недопущение общения с незнакомцами и прогулок без сопровождения взрослых.

Дети были рады встрече с кинологом и служебной собакой, они делали памятные фото, задавали вопросы, а некоторые из школьников с воодушевлением поделились с полицейскими, что решили в будущем стать кинологами.

Фото: МВД по РК.