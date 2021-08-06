Собственные доходы Республики Крым выросли более чем на треть  

Собрано больше налогов.

За 7 месяцев года собственные доходы Республики Крым, преодолев отметку в 33,2 млрд руб., выросли 38,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

За семь месяцев текущего года собственные доходы республики по сравнению с прошлым годом выросли более чем на треть, или на 9,2 миллиарда рублей. В том числе увеличились как налоговые доходы – почти на 6 миллиардов рублей, или на 26,5%, так и неналоговые — на 3,3 миллиарда, или более чем в 2 раза, — прокомментировала Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, кассовые назначения на январь-июль перевыполнены на 23,2%, годовые выполнены на 68,1%.

Наибольший удельный вес в структуре собственных (налоговых и неналоговых доходов) продолжает занимать налог на доходы физических лиц (почти 34% общих поступлений), пополнив казну республики на 11,3 млрд руб. Кассовые назначения на период перевыполнены на 6,7%, годовые выполнены на 54,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 1,3 млрд руб., или на 12,5%.

Акцизов поступило 5,5 млрд руб. (16,4%). Назначения на период выполнены на 99,8%, годовые – на 56,6%. По сравнению с показателем минувшего года поступления выросли на 38,6%, или на 1,5 млрд руб., что в основном связано с ростом поступлений по акцизам на нефтепродукты (поступило за 7 месяцев более 3,5 млрд руб., кассовые назначения на период выполнены на 95,5%, годовые – на 55,7%).

Налога на прибыль организаций поступило более 5,4 млрд руб. (16,3% соответственно). План на январь-июль перевыполнен на 25,2%, годовые назначения составили 74,3%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 1,3 млрд руб., или на 30,1%.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (10%), поступления составили более 3,3 млрд руб. Кассовые назначения на январь-июль перевыполнены на 56,5%, годовые — на 3%. По сравнению с одноименным периодом прошлого года поступления увеличились почти на 55%, или на 1,2 млн руб.

Такой значительный рост обусловлен увеличением числа плательщиков, перешедших с единого налога на вмененный доход в связи с его отменой с начала этого года, а также минимальной уплатой налога в апреле-июне 2020 года, что связано с введением режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции, переносом сроков уплаты налога на более поздний срок: за 2019 год и 1 квартал 2020 года на сентябрь-октябрь 2020 года) и снижением в 2 раза ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в отраслях, признанных наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, – объяснила Ирина Кивико.

Налога на имущество организаций поступило почти 2,5 млрд руб. Плановые назначения на период перевыполнены на 6,2%, годовые составили 71,6%. По сравнению с показателем 2020 года поступления увеличились более чем на треть, или на 637,6 млн руб., что обусловлено как увеличением ставки налога с 1% в 2019 году до 1,5% в 2020 году (уплата налога в 1 квартале 2020 года производилась за истекший налоговый период по ставкам, действовавшим в 2019 году), так и дополнительными поступлениями за счет постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, а также уплатой налогоплательщиками задолженности за предыдущие периоды.

Транспортного налога поступило 222,8 млн руб. Выполнение годового плана обеспечено на 22,6%, на январь-июль — на 115,2%. По сравнению с аналогичным показателем 2020 года поступления увеличились на 31,6 млн руб., или на 16,5%, что обусловлено погашением физлицами ранее возникшей задолженности, а также снижением в 2 раза сумм авансовых платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Неналоговых доходов в бюджет республики поступило более 4,7 млрд руб. (14,3%). Назначения на январь-июль перевыполнены в 2,8 раза, годовые – на 55,3%. По сравнению с минувшим годом поступления увеличились в 3,2 раза, или на 3,3 млрд руб., что связано с ростом поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

По информации пресс-службы минфина РК.