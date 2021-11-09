Собственные доходы Республики Крым выросли почти на треть

За 10 месяцев года собственные доходы Республики Крым выросли на 31,1% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

За 10 месяцев текущего года собственные доходы Республики по сравнению с прошлым годом выросли на 11,5 миллиардов рублей, или более чем на 31%, преодолев отметку в 48,3 миллиарда рублей. В том числе увеличились как налоговые доходы – на 8,5 миллиардов, или на 25,2%, так и неналоговые – почти на 3 миллиарда, или в 2 раза, — прокомментировала Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, кассовые назначения на январь-октябрь перевыполнены на 7,3%, годовые выполнены на 90%.

Наибольший удельный вес в структуре собственных (налоговых и неналоговых доходов), как и прежде, занимает налог на доходы физических лиц (34,4% общих поступлений), пополнив казну республики более чем на 16,6 млрд. рублей. Кассовые назначения на период выполнены на 100,7%, годовые — на 78%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 1,6 млрд рублей, или на 10,8%.

Акцизов поступило более 8,2 млрд. рублей (17% соответственно). Назначения на январь-октябрь выполнены на 101,7%, годовые – на 85,2%. По сравнению с показателем минувшего года поступления выросли на 33,4%, или на 2,1 млрд. рублей, что в основном связано с ростом поступлений по акцизам на нефтепродукты (поступило за 10 месяцев 5,3 млрд. рублей, кассовые назначения на период выполнены на 100,1%, годовые – на 83,4%).

Налога на прибыль организаций поступило более 8 млрд руб. (16,7%). План на период перевыполнен на 11,3%, годовые назначения – на 5,8%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 44%, или на 2,5 млрд. рублей. Рост обусловлен повышением уровня платежеспособности организаций по сравнению с 2020 годом, когда действовали ограничения в условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, ростом поступлений по налогу на прибыль в текущем году от отдельных предприятий и реализацией доли уставного капитала.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (10,4%), поступления составили более 5 млрд. рублей. Кассовые назначения на январь-октябрь перевыполнены на 15,2%, годовые – на 9,2%. По сравнению с одноименным периодом прошлого года поступления увеличились на 38,8%, или на 1,4 млрд. рублей.

Налога на имущество организаций поступило 3,4 млрд. рублей. Плановые назначения на период выполнены на 100,7%, годовые – на 92,4%. По сравнению с показателем 2020 года поступления увеличились на 27,2%, или на 718,2 млн руб.

Транспортного налога поступило почти 553 млн. рублей. Выполнение годового плана обеспечено на 56,1%, на январь-октябрь — на 125,6%. По сравнению с аналогичным показателем минувшего года поступления увеличились на 101,8 млн. рублей, или на 22,6%, что обусловлено погашением ранее возникшей задолженности физлицами и организациями.

Неналоговых доходов в бюджет Республики поступило более 6 млрд. рублей (12,4%). Назначения на январь-октябрь перевыполнены почти на 30%, годовые составили 111,7%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились почти на 3 млрд. рублей, или в 2 раза, что связано с ростом поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

По информации минфина РК.