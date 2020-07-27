Собственный колл-центр – экономия времени, средств и нервов. Банки подтверждают

IP-телефония, облачные технологии, собственный колл-центр с необходимым программным обеспечением – современные решения для бизнеса, связанного с постоянными контактами, переговорами, обзвоном клиентов и многоканальной обратной связью. И речь не только об Интернет-магазинах или сетевых компаниях. Яркий пример — call центр для банка. Он дает возможности не только прямой и постоянной связи с клиентами, но и работы с базами данных, ведения учета и статистики, аналитического сбора данных по заданным фильтрам, веб-чатов и сбора информации.

Разработки VoIPTime Contact Center имеют ряд преимуществ. Во-первых, они не так дороги и сложны, как ряд зарубежных аналогов. Во-вторых, удобный API-интерфейс позволяет работать с внешними продуктами. В-третьих, программное обеспечение интегрируется с уже установленными, функционирующими бизнес-системами. В-четвертых… Продолжать можно долго. Ведь новые программные решения расширяют возможности (веб-чаты, автоматический дозвон, стоп-листы, система голосового самообслуживания и т.д.). Отметим, что новые релизы VoIPTime выпускает 2-3 раза в год.

Важно, что все новые разработки продиктованы растущим спросом: в постоянном диалоге с пользователями IP-телефонии идет поиск оригинальных и востребованных решений. Именно для банков здесь был разработан функционал Collection. Он оптимизирует работу с должниками. Возможности – самые широкие: от автоматического обзвона до аналитики просроченных платежей. С другой стороны, такой банковский колл-центр расширяет возможности обратной связи с клиентами, позволяет обеспечивать поддержку в круглосуточном режиме, с переадресацией звонков, вести учет обращений.

Универсальность – принцип работы функционала VoIPTime Contact Center. Однако параллельно можно говорить об его уникальности. Здесь готовы разработать любое нестандартное программное обеспечение, настроить его под определенные узкие (или широкие) задачи бизнеса. В любом случае, на выходе – полная автоматизация связи с неизменно высоким качеством и максимальной экономией. Еще одна «фишка» такой IP-телефонии – автоматические сценарии и возможность их изменений без участия программистов и установки дополнений. Для банков с многоканальной связью и структурированными функциями – идеальное решение. Все оставшиеся сомнения помогут решить раздел «Вопрос-Ответ» и форма обратной связи. На сайте https://www.voiptime.net/ru/banks_ru.html достаточно заказать звонок и получить бесплатную консультацию для оптимальных бизнес-решений.