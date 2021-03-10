Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,4%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%, их средний размер составит 10 183 рубля. Об этом ТАСС сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен на общественное обсуждение. В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%, — рассказали в Министерстве.

Там уточнили, что в результате проведения индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля. У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд. рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 млн. граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, — отметили в Минтруде.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

По материалам ТАСС.