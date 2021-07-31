Социальные проекты ОД «Доброволец» в сёлах Балаклавского района: лучшая благодарность – востребованность

Общественное Движение «Доброволец» продолжает реализацию всех социальных проектов в сёлах Балаклавского района. Их цель – реальная помощь жителям сёл Байдарской и Варнаутской долин, которые всё-таки зачастую лишены «прелестей» и удобств городской жизни.

Один из ярких примеров нужности и востребованности начинаний «Добровольца» — проект «Социальная парикмахерская»,

С марта 2020 года мастер-парикмахер ежемесячно обслуживает до 100 ветеранов и пенсионеров в парикмахерском салоне «ПурПур» абсолютно бесплатно. Например, в июле парикмахерскими услугами воспользовались 75 человек! За время своего существования «Социальная парикмахерская» заслужила большую любовь севастопольцев. Подстричься у наших мастеров приезжают люди не только из Балаклавы, но и из других районов города, — сообщает пресс-служба «Добровольца».

В Орлином социальный парикмахер, делающий бесплатные стрижки по записи, работает раз в неделю.

Социальный проект в Байдарской долине пользуется невероятным спросом. Услуги нашего парикмахера (бесплатно) оказались нужны многим людям. Всем очень нравится. А это значит, что мы не зря стараемся. На этот раз было обслужено 11 человек. Следующая запись на 4 августа — среда! Запись по телефону: +7(978) 101 — 48 – 25. Звонки принимаются с 9:00 — 18:00, кроме воскресенья. Находимся по адресу: село Орлиное ул. Тюкова, 68 (бывшая контора совхоза). К гражданам, которые по состоянию здоровья не могут до нас добраться, возможен выезд на дом, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец».

Бесплатные вещи из социального склада, продуктовая помощь, «скорая юридическая помощь», «Корзинка добра»… Эти проекты общественников не менее востребованы в севастопольских сёлах.

Проект «Корзинка Добра» набирает обороты. Напомним концепцию проекта — магазины торговой сети «ПУД» выставляют корзинки, куда добрые покупатели жертвуют продукты. «Доброволец» определяет кому эти продукты необходимы в первую очередь и доставляет до назначения. Благотворительный фонд » Добро Мира — Волонтеры Крыма» — организатор и куратор проекта. В этот раз добровольцы Игорь Паньков, Артур Таранов и Марина Белова прибыли в село Гончарное. Семья с пятью ребятишками получила вкусные подарки, — рассказали в пресс-службе «Добровольца».

Каждый день «Доброволец» спешит к тем, кто нуждается в помощи. Люди обращаются с разными проблемами, общественники стараются уделить внимание каждой просьбе. На этой неделе две многодетные семьи получили такие необходимые в хозяйстве стиральные машинки.

В доставке стиральных машинок нам помогал наш бессменный активист, безотказный помощник Дмитрий Блох. Первая машинка приехала в Павловку к Анастасии, у которой трое деток. Она была очень рада и благодарна, ведь теперь ей будет намного проще справляться по хозяйству. Следующую машинку отвезли в Тыловое, Людмиле, у неё так же трое детишек и стирать руками по несколько часов ей больше не придется. Мы рады, что можем вам помочь, и СПАСИБО тем, кто помогает нам помогать, — резюмирует пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».