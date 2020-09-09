Социальные выплаты крымчанам выросли за год на 80%

С начала года на социальные выплаты крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите, направлено 12,7 млрд. руб., что на 5,6 млрд. руб., или на 80,2% превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико. По ее словам, из республиканского бюджета на социальные выплаты крымчанам выделено более 6,7 млрд. рублей.

Как рассказала главный финансист Крыма, за счёт средств бюджета республики осуществлены такие выплаты, как:

— осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан, в том числе на социальную поддержку семей, имеющих детей (пособие на ребёнка одинокой матери, предоставление дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, компенсация затрат на приобретение школьной формы и др.), на выплату пособий малоимущим и малообеспеченным семьям, на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам из числа ветеранов Труда, реабилитированных лиц, военнослужащих, на ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая и др., а также на мероприятия по социальной поддержке населения, прочие расходы – 4,4 млрд руб. (в 1,5 раза превысило показатель 2019 года);

— осуществление дополнительных расходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции с целью социальной поддержки семей с детьми и других категорий граждан – 800,9 млн руб.;

— субвенции бюджетам муниципальных образований на социальные выплаты населению в рамках Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым» — 760,3 млн руб. (на уровне прошлого года);

— на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Республики Крым – 616 млн руб. (почти на 27% больше прошлогоднего показателя);

— на мероприятия Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым – 100,8 млн руб. (на 16,3% превысило показатель 2019 года).

В свою очередь, средства федерального бюджета (около 6 млрд. руб.) в том числе направлены:

— осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно – 1,6 млрд руб.;

— на социальные выплаты безработным гражданам – 1,3 млрд руб. (в 5 раз превысило прошлогодний показатель);

— на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1,1 млрд руб. (в 2,1 раза больше чем в прошлом году);

— на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет – 808,8 млн руб. (на 2,4% больше чем в 2019 году);

— выплату пособий по беременности и родам, пособие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью – 704,0 млн руб. (на уровне прошлого года);

— на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 409,8 млн руб. (на 7,7% превысило прошлогодний показатель).