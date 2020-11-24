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Почему в Крыму отказывают в «президентских выплатах» на детей

Социальные выплаты в Севастополе продлят автоматически

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:37 24.11.2020

О том, что в Севастополе региональные меры социальной поддержки, требующие подтверждения, будут продлены автоматически на основании ранее принятых документов, сообщил директор  Департамента труда социальной защиты населения города Станислав Борисенко.

Постановление Правительства позволит продлить предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, которые требуют периодичного подтверждения права на получение этих мер. К ним относятся: пособие на третьего и последующего ребенка, государственная социальная помощь, помощь при рождении ребенка и денежная выплата по уходу за инвалидами I и II группы. Теперь эти меры будут продлены автоматически, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Станислава Борисенко.

 

Социальные выплаты в Севастополе продлят автоматически

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