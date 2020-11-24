Социальные выплаты в Севастополе продлят автоматически

О том, что в Севастополе региональные меры социальной поддержки, требующие подтверждения, будут продлены автоматически на основании ранее принятых документов, сообщил директор Департамента труда социальной защиты населения города Станислав Борисенко.

Постановление Правительства позволит продлить предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, которые требуют периодичного подтверждения права на получение этих мер. К ним относятся: пособие на третьего и последующего ребенка, государственная социальная помощь, помощь при рождении ребенка и денежная выплата по уходу за инвалидами I и II группы. Теперь эти меры будут продлены автоматически, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Станислава Борисенко.