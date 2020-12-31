Содержание дорог в Крыму в 2021 году обойдется в 6 миллиардов рублей

Содержание дорог по всему Крыму в 2021 году обойдется в 6 млрд. рублей. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

6 млрд. рублей – из расчета 500 тысяч рублей на километр. У нас в 2021 году качество уборки и содержания дорог должно улучшиться, хочу увидеть результаты, – заявил Аксёнов.

По его словам, в каждом городе и районе Крыма будут определены ответственные за уборку дорог, нанесение разметки и выполнение ямочного ремонта.

На ремонт дорог в будущем году Крыму выделили 16,5 млрд. рублей. Если работы будут выполнены оперативно, республике добавят еще 3,5 млрд. рублей.