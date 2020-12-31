Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | Содержание дорог в Крыму в 2021 году обойдется в 6 миллиардов рублей

crimeapress_news

Содержание дорог в Крыму в 2021 году обойдется в 6 миллиардов рублей

Содержание дорог в Крыму в 2021 году обойдется в 6 миллиардов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 13:39 31.12.2020

Содержание дорог по всему Крыму в 2021 году обойдется в 6 млрд. рублей. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

6 млрд. рублей – из расчета 500 тысяч рублей на километр. У нас в 2021 году качество уборки и содержания дорог должно улучшиться, хочу увидеть результаты, – заявил Аксёнов.

По его словам, в каждом городе и районе Крыма будут определены ответственные за уборку дорог, нанесение разметки и выполнение ямочного ремонта.

На ремонт дорог в будущем году Крыму выделили 16,5 млрд. рублей. Если работы будут выполнены оперативно, республике добавят еще 3,5 млрд. рублей.

Содержание дорог в Крыму в 2021 году обойдется в 6 миллиардов рублей

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.