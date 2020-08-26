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Содержание улично-дорожной сети Симферополя – по графику

Содержание улично-дорожной сети Симферополя – по графику

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 11:57 26.08.2020

В ежедневном формате ведутся работы по текущему содержанию элементов улично-дорожной сети Симферополя. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Виталий Стешенко.

Содержание улично-дорожной сети Симферополя – по графику

Так, за прошедшую неделю на улицах Пролетарская, Петропавловская, Героев Сталинграда, Жуковского, проспекте Победы, а также в переулке Аэрофлотский был выполнен монтаж 31 дорожного знака, а также демонтаж 10 знаков, которые установлены в несоответствующих правилам дорожного движения местах.

Выполнены работы по промывке сетей ливневой канализации на улицах Караимская, Киевская, Шмидта и произведен ремонт 13 дождеприёмников на улицах Залесская, Сергеева-Ценского и проспекте Победы. Также сотрудники «Города» выполнили монтаж порядка 100 погонных метров пешеходных ограждений по ряду улиц города, — отметил Виталий Стешенко.

Содержание улично-дорожной сети Симферополя – по графику

Он также добавил, что в рамках выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети выполнен ремонт одной искусственной дорожной неровности, а также их демонтаж в местах, где нет необходимости в размещении данных объектов.

Содержание улично-дорожной сети Симферополя – по графику

За текущий период по перечисленным видам работ было задействовано 5 единиц специализированной техники и 22 сотрудника учреждения.

Содержание улично-дорожной сети Симферополя – по графику

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Содержание улично-дорожной сети Симферополя – по графику

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