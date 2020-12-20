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София Ротару продает свою виллу «София» в Ялте. Цена – 25 миллионов евро
Фото: sofiarotaru.com

София Ротару продает свою виллу «София» в Ялте. Цена – 25 миллионов евро

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 20.12.2020

73-летняя София Ротару выставила на продажу свою гостиницу в Крыму со всем оборудованием и мебелью за 25 млн евро. Об этом стало известно порталу EVO-RUS.COM.

Вилла «София» — достопримечательность центра Ялты. Дом органично вписан в архитектурно-ландшафтный ансамбль набережной «столицы Южнобережья». Уже долгое время этот дом — гостиница, правда, в последнее время- закрытая. Отмечается, что отель «Villa Sofia» в Ялте Ротару за бизнес не считает. Тем не менее, в нем 12 номеров, самый дешевый стоит 16 тысяч рублей в сутки, люкс — от 80 тысяч рублей и выше. В отеле есть номер с зелеными шторами, в котором всегда останавливалась София Ротару, так сказать личные апартаменты знаменитости.

София Ротару продает свою виллу «София» в Ялте. Цена – 25 миллионов евро

Фото: villa-sofia.ru

Помимо отеля у артистки в собственности есть дача, расположенная в пригороде Ялты, дом неподалеку от Киева и 4-комнатная квартира в столице Украины, где на данный момент проживает сын певицы Руслан вместе со своей супругой. Сама София Михайловна предпочитает большую часть своего свободного времени проводить в доме в пригороде Киева.

Отметим, что в открытом доступе объявлений о продаже элитной недвижимости нет. СМИ пишут: «певица продает Villa Sofia тайно». Риэлторы высылают фотографии только особо крупным клиентам и озвучивают цену в 25 миллионов евро (2,24 миллиарда рублей). Всю мебель и оборудование украинская «звезда» оставляет покупателям. Высокая стоимость гостиницы обусловлена тем, что… ее владелицей является сама Ротару.

София Ротару продает свою виллу «София» в Ялте. Цена – 25 миллионов евро

Фото: villa-sofia.ru

София Ротару продает свою виллу «София» в Ялте. Цена – 25 миллионов евро

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