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София Заславская из Симферополя стала победителем первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг
фото: ВКонтакте, Соня Заславская

София Заславская из Симферополя стала победителем первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:47 22.10.2024

Кандидат в мастера спорта России София Заславская из Симферополя стала победителем первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг среди девушек 14-15 лет.

Нашей юной землячке не нашлось равных в весовой категории до 48 кг. София провела четыре боя и во всех одержала досрочные победы! София Заславская – воспитанница симферопольского КСЕ «Торнадо», тренируется под руководством Вячеслава Широкого, — сообщает «Крымский спорт». 

Чемпионат и первенство мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги прошли в столице Казахстана – Астане. Всего в соревнованиях приняли участие более 1800 спортсменов из 27 стран.

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источник: «Крымский спорт»

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