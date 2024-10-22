София Заславская из Симферополя стала победителем первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг

Нашей юной землячке не нашлось равных в весовой категории до 48 кг. София провела четыре боя и во всех одержала досрочные победы! София Заславская – воспитанница симферопольского КСЕ «Торнадо», тренируется под руководством Вячеслава Широкого, — сообщает «Крымский спорт».
Чемпионат и первенство мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги прошли в столице Казахстана – Астане. Всего в соревнованиях приняли участие более 1800 спортсменов из 27 стран.
источник: «Крымский спорт»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: спорт в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: спорт в Крыму