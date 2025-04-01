Согласия родителей в интересах детей﻿ — нотариусы поясняют

В прошлом году россияне удостоверили у нотариусов почти 586 тысяч согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу, что на 4% превышает аналогичный показатель 2023 года. Чаще всего такие документы оформляли жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. Также среди регионов-лидеров — Приморский и Красноярский край, Татарстан, Челябинская и Новосибирская области.

Согласие на выезд от одного из родителей обязательно требуется для зарубежных поездок, если ребенок отправляется на отдых с бабушкой, дедушкой, другими родственниками, летит с вожатым в детский лагерь или с командой на соревнования. Если ребенок едет за границу один, у него также должно быть согласие одного или обоих родителей.

Выезжать за границу

Согласия на выезд востребованы не только в период праздников и каникул, в том числе весенних и летних. Они могут пригодиться круглый год: например, для поездок на экскурсии и соревнования, а иногда и для перемещений ребенка с сопровождающими внутри страны. «Разрешение» можно оформить сразу на год, два или несколько лет, вплоть до совершеннолетия ребенка. Можно сделать согласие на выезд в одну конкретную страну, а можно сразу в несколько, главное, указать каждую конкретно.

Если необходимо срочно передать документ, например, в другой город, можно обратиться к нотариусу для перевода документа в электронный вид с сохранением его юридической силы. Согласие можно тут же передать в пункт назначения, где адресат сможет получить документ в нотариальной конторе. Нотариус может изготовить нотариальный документ сразу в электронном виде.

Если ребенок путешествует с мамой, папой или иным законным представителем, согласие второго родителя по законам РФ не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам той страны, в которую вы заезжаете: при пересечении границы или еще на этапе оформления визы. То есть, по сути, необходимо согласие второго родителя на въезд в другую страну, однако называется документ стандартно — согласием на выезд из РФ.

Напомним, если один из родителей против того, чтобы сын или дочь покидали без него страну, он может подать в МВД заявление о запрете на выезд своего чада за границу. Причем можно сразу указать срок действия такого запрета и конкретные государства, на которые он распространяется. Свой запрет всегда можно отозвать, а вот оспорить «табу» другого родителя можно только в суде.

Управлять машиной или своим делом

Также нотариальное согласие родителей требуется для обучения в автошколе, когда несовершеннолетний хочет сдать экзамен и получить водительские права. В 2024 году граждане оформили у нотариусов более 30,3 тысячи таких согласий, что на 9% превышает показатель позапрошлого года. Чаще всего в 2024 году за такими документами к нотариусам обращались в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Рязанской и Тверской областях.

Нотариусы удостоверяют «разрешения» родителей и законных представителей и на то, чтобы ребенок мог заниматься предпринимательской деятельностью. В 2024 году таких согласий стало на 7% больше, чем годом ранее. Нотариальные согласия на осуществление несовершеннолетним предпринимательской деятельности в 2024 году больше всего делали родители, усыновители или попечители детей в двух столицах, Московской области, Краснодарском крае. Пятую строчку рейтинга делят Дагестан и Красноярский край.

Еще примеры: согласие родителей может потребоваться для регистрации ребенка по новому адресу, заселения несовершеннолетнего студента в общежитие. Иногда согласия родителей необходимы для занятий детей в определенных секциях. Подобные вопросы могут решаться локальными актами учреждений, заявлениями того или иного образца.

Бывают родители, которые приходят к нотариусу и просят удостоверить «тотальное» согласие абсолютно на все случаи жизни, что сделать невозможно. Важно помнить, что в целом воспитание детей — законодательно установленная обязанность мам и пап. Если ребенок, например, по уважительным причинам какое-то время проживает отдельно от родителей (они в больнице, работают вахтовым методом, др.), может потребоваться установление временной опеки. Мама с папой в этом случае не лишаются родительских прав, а, допустим, бабушка с дедушкой на законных основаниях представляют интересы ребенка.

Источник: сайт Федеральной нотариальной палаты