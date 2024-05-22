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Соискатели с ученой степенью пользуются преимуществом при трудоустройстве в 16% компаний
фото: pikist.com

Соискатели с ученой степенью пользуются преимуществом при трудоустройстве в 16% компаний Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 22.05.2024

Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преимущество при трудоустройстве в 16% компаний, особенно в конкурсе на руководящие должности. В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры приняли участие представители компаний из Крыма.

Больше всего соискателей с ученой степенью в сферах образования, медицины, строительстве и производстве. 16% работодателей назвали степени кандидата и доктора наук конкурентным преимуществом для позиций, требующих наличия высшего образования. 19% — для руководящих позиций. Чаще всего об этом говорили представители медицинских организаций, НИИ, строительных и промышленных компаний, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 1—20 мая 2024 года

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