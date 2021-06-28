СОК им. 200-летия Севастополя готовят к открытию

На СОК им. 200-летия Севастополя в рамках первого этапа проекта завершаются работы на стадионе и теннисных кортах. Спортивно-оздоровительный комплекс строится в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Как и было запланировано, сообщили в пресс-службе Правительства города, первые объекты будут введены в эксплуатацию в начале июля. Плановый срок окончания работ – декабрь 2021-го.

На данный момент готовность стадиона и четырех теннисных кортов составляет 99%. На беговых дорожках проводится нанесение разметки. Для выполнения этой работы в Севастополь был приглашен единственный сертифицированный Федерацией легкой атлетики разметчик легкоатлетических плоскостей Юрий Лысенко.

Универсальный стадион предусмотрен для занятий лёгкой атлетикой, баскетболом, теннисом, мини-футболом и регби. Покрытие беговых дорожек выполнено из современного швейцарского покрытия Conica, а комбинированное покрытие регбийного поля укреплено 18 млн. пластиковых имплантов. Трибуны стадиона рассчитаны на 2000 зрителей, парковка площадью 8400 кв метров вмещает 264 автомобиля.