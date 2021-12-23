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Соколиное - среди популярных направлений для поездок в выходные в 2021 году
фото: pxhere.com

Соколиное — среди популярных направлений для поездок в выходные в 2021 году

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:40 23.12.2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда чаще всего ездили россияне на пару дней в 2021 году.

Самые направления для поездок выходные по итогам года — сёла Шепси в Краснодарском крае, Соколиное в Крыму, посёлок Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Приозерск, Чемал, Эльбрус, города Пудож в Карелии, Одинцово в Московской области, Иркутск, Тамбов, а также Минск в Беларуси. По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жильё на выходные от 1,8 до 16 тысячи рублей в сутки на семью из трёх человек, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами в 2021 году.

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Десять популярных направлений для поездок в выходные в 2021 году:

  1. Шепси — 2328 руб.
  2. Приозерск — 6548 руб.
  3. Чемал — 5033 руб.
  4. Эльбрус — 5350 руб.
  5. Пудож — 16181 руб.
  6. Соколиное — 3815 руб.
  7. Тамбов — 1810 руб.
  8. Одинцово — 3217 руб.
  9. Минск — 2656 руб.
  10. Иркутск- 2970 руб.

* Средние траты на аренду жилья в сутки за одного человека / среднее число забронированных суток

Соколиное - среди популярных направлений для поездок в выходные в 2021 году

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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