Соколиное — среди популярных направлений для поездок в выходные в 2021 году

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда чаще всего ездили россияне на пару дней в 2021 году.
Самые направления для поездок выходные по итогам года — сёла Шепси в Краснодарском крае, Соколиное в Крыму, посёлок Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Приозерск, Чемал, Эльбрус, города Пудож в Карелии, Одинцово в Московской области, Иркутск, Тамбов, а также Минск в Беларуси. По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жильё на выходные от 1,8 до 16 тысячи рублей в сутки на семью из трёх человек, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами в 2021 году.
Десять популярных направлений для поездок в выходные в 2021 году:
- Шепси — 2328 руб.
- Приозерск — 6548 руб.
- Чемал — 5033 руб.
- Эльбрус — 5350 руб.
- Пудож — 16181 руб.
- Соколиное — 3815 руб.
- Тамбов — 1810 руб.
- Одинцово — 3217 руб.
- Минск — 2656 руб.
- Иркутск- 2970 руб.
* Средние траты на аренду жилья в сутки за одного человека / среднее число забронированных суток
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