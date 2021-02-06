Соленое Озеро – Джанкой: расписание электричек: 2021

Соленое Озеро – Джанкой. Один из способов добраться из Соленого Озера в Джанкой это поездка на электричке. Финансово это один из самых выгодных вариантов. На маршруте работают новые электро-составы. Предлагаем Вам ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов по маршруту следования и при необходимости купить железнодорожный билет. На маршруте работают новые, современные электропоезда.

Расписание электричек Соленое Озеро – Джанкой на сегодня

С 1 января изменяется стоимость проезда в пригородных поездах по территории Республики Крым и г. Севастополь с 1,57 руб. до 1,62 руб. за пассажиро-километр, по территории Краснодарского Края устанавливается зонный тариф в размере 39 рублей за одну десятикилометровую зону.

Цена билета: Соленое Озеро – Джанкой — от 32 р. 40 к.



Расстояние: 24 км.

Электричка Озеро – Джанкой — расписание 2021

Время следования пригородных поездов сокращается по маршрутам: Симферополь – Евпатория на 10 минут (1 час 35 минут); Керчь – Джанкой на 20 минут (4 часа 30 минут); Феодосия – Армянск на 30 минут (4 часа15 минут); Соленое Озеро – Евпатория на 10 минут (2 часа 45 минут).

Электричка Джанкой — Соленое Озеро — расписание 2021

Маршрут электропоезда Джанкой — Соленое Озеро



Время в пути — 32 мин.

Таблица стоимости полного проезда (100%) по маршруту Соленое Озеро — Симферополь с 01 января 2021 года В пригородных поездах запрещается: Нарушать общественный порядок и мешать спокойствию других пассажиров. Повреждать внутривагонное оборудование. Нарушать технику безопасности при проезде, посадке и высадке из вагонов. Осуществлять несанкционированную торговлю. Распивать спиртные напитки. Курить в вагонах и тамбурах. Осуществлять несанкционированный срыв стоп-крана. Размещать ручную кладь в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов. Перевозить в качестве ручной клади вещи (предметы), которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров, а также зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества. Напоминаем: Для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир обязан приобрести билет для разовой поездки «туда» или «туда-обратно» либо абонементный билет установленной формы. Проездные документы (билеты) сохраняются в течение всего пути следования поезда и до момента выхода через пункт контроля проездных документов (билетов)(при наличии указанного пункта) на железнодорожных станциях (вокзалах) и остановочных пунктах. СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!