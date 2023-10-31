Солить сало в домашних условиях — как правильно?

Солить сало. Главное и основное в этом деле — не прогадать с выбором на рынке. Конечно, многие предпочитают отовариваться в супермаркетах, но для нашей задумки этот вариант не подходит. Мы же хотим получить в итоге качественный и вкусный продукт? Стало быть для него нужен соответствующий ингредиент.

Как правильно выбрать сало для засолки

Итак, вооружаемся оптимизмом и зубочисткой и отправляемся в мясной ряд. Находим самого толстого продавца (тощие продавцы сала, лично у меня, вызывают подозрение) и просим порекомендовать сало для засолки. Слушаем его внимательно, но мы сами с усами и знаем что:

Лучший вариант для засолки — это сало со спинной или боковой части тушки. Толщина продукта должна быть не менее 3 см, без учёта шкурки. Это сало-шпик. Сало с брюшной полости не подходит для посола, аналогично и тому, которое расположено вдоль хребта. Сало в этих местах обтянуто жилистой плёнкой, а посему — жесткое. Сало должно иметь ровную белую или светло-розовую окраску. Не берите сало с пятнами, слишком желтыми или слишком темными (серыми) участками. Наличие таких «проблемных зон» говорит о преклонном возрасте животного или залежалости продукта. Обратите внимание на шкурку. Она должна быть тонкая, светло-желтого или розоватого цвета. Должна быть подсмолена соломой. И на цвет красиво, и запах отличный. Если шкурка коричневая и толстая, то для соления продукт не походит. Ах да… у нас же есть зубочистка!) Проткните сало со стороны шкурки на одну треть длины зубочистки. Она должна входить легко, практически не встречая сопротивления. Жесткое сало бракуйте сразу. Не постесняйтесь попробовать предложенный продавцом ломтик. Сало должно буквально таять во рту, иметь нежный вкус… Да, впрочем, что там говорить, пробуйте и ваши вкусовые рецепторы не подведут. Запах сала должен быть приятным и свежим, мы ведь собираемся солить сало, обеспечив ему надлежащее длительное хранение.

Итак, мы счастливые и с покупкой вернулись домой. Второй вопрос, который нам предстоит решить, это способ засолки. Существует довольно много способов солить сало, мы рассмотрим три основных. Сало сухого посола, сало в рассоле (тузлук) и вареное со специями сало. Во всех случаях получается вкусный и полезный продукт длительного хранения.

Сало сухого посола со специями

Солить сало этим методом довольно просто. Нам потребуется 300 гр. продукта, две столовые ложки соли, четыре-пять зубчиков чеснока (по желанию), черный перец молотый (половинка чайной ложки), смесь ароматных перцев в той же пропорции и кориандр молотый.

Используем весь купленный кусок сала. Не разрезаем. Чеснок пропускаем через пресс, добавляем в него соль и специи, всё тщательно перемешиваем. Не опасайтесь, что называется «пересолить». Продукт возьмет соли ровно столько, сколько ему потребуется.

Обильно натираем получившейся смесью кусок (в некоторых наречиях его ещё называют — шмат) сала. Даём отдохнуть в течение часа и заворачиваем в фольгу или пищевую плёнку. Туго заворачиваем. Оставляем в прохладном месте на двенадцать часов, после чего убираем в холодильник на двое, трое суток. На выходе получаем очень вкусный, нежный продукт, хранить который рекомендуется не больше месяца. Впрочем, знаю не понаслышке, такое сало у вас не залежится. Да, если вам достался приличный по размеру кусок, разумеется его нужно разрезать на неширокие полоски и правильно, пропорционально, рассчитать количество специй.

Солить сало в рассоле

Различают два способа засолки. Горячий и холодный. Рассмотрим оба. Этот метод немного сложнее и длительнее. На полтора килограмма продукта берём стакан соли, пять — шесть зубчиков чеснока, три-четыре лавровых листика, десяток горошин перца, смесь душистого и красного молотого перцев, шелуху с пары луковиц, укроп и воду.

Для холодного способа

Ставим на огонь полтора литра воды и засыпаем туда полстакана соли и для цвета кладем луковую шелуху. Кипятим до полного растворения и насыщения цветом 10 — 15 минут. Пока наш раствор доходит до кондиции, разрезаем сало на достаточно крупные куски, которые войдут в трёхлитровую банку (классика), хотя можно пользоваться любой ёмкостью с герметичной крышкой.

В отдельной ёмкости смешиваем специи и соль. Зубчики чеснока нарезаем полосками. Обваливаем кусочки сала в получившейся смеси и укладываем в ёмкость первый слой. Поверх его кладём чеснок и лаврушку. Готовим и укладываем следующий и последующие слои в том же порядке. Оставшиеся от обвалки соль, перец и чеснок отправляем в уже кипящий раствор насыщенного цвета. Кипятим ещё несколько минут.

Кстати, а вы знаете кто «придумал» солёное сало? Точно знаете? Не угадали! Его изобрели три тысячи лет назад древние римляне. И древние источники утверждают, что этим продуктом питались работники каменоломен. Особый сорт назывался «Лардо», и был способен, благодаря крайне высокой калорийности, насытить организм энергией для столь тяжелого физического труда. Лардо готовили, используя особо подготовленный чеснок и крупную морскую соль. Считается, что слово «сало» праславянское и произошло от слова «sadlo», означающее, собственно, седло, а также его производные — сидеть, садиться. Кстати, «sadlo» до сих пор обозначает сало в словацком языке, — ликбез Эмилии.

Так, вернёмся к нашему седлу… эээ… то есть, салу. Удаляем луковую шелуху из нашего варева и с предельной осторожностью вливаем его (почти кипящим) в ёмкость с рядами сала. Жидкость должна полностью покрыть содержимое сосуда. Плотно закрываем крышкой. Даём остыть до комнатной температуры, затем помещаем в холодильник на недельку. Периодически приоткрывайте крышку, во избежание затхлости. В эти периоды важно пресекать все попытки домашних добраться до продукта раньше времени!!! Помните! Они идут на запах)) И тогда этот рецепт приготовления всех порадует глубоким, насыщенным вкусом и запахом. По прошествии указанного времени, рассол сливаем, сало извлекаем из банки, сушим бумажными полотенцами, по вкусу обваливаем в пряностях, раскладываем в подходящие ёмкости и убираем в морозилку. Срок хранения неприлично долгий, но думаю до экспериментов по сохранности дело дойти не успеет.

Совет для сомневающихся. Тузлук для сала можно правильно приготовить, используя клубень картофеля или яйцо. Помещаем в тёплую воду имеющийся в наличии предмет и постепенно добавляем соль, равномерно помешивая. Как только картофелина всплывёт — тузлук правильной пропорции готов, — ликбез Эмилии.

Солить сало горячим способом

Берем кусок сала, режем его на четыре крупных куска, укладываем в кастрюлю, заливаем водой (важно использовать нейтральную, фильтрованную или бутилированную воду) и ставим на огонь.

Доводим до кипения и варим в течение 3-5 минут. Выключаем огонь и только тогда солим. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 12 часов. Пока сало принимает водные процедуры, готовим приправу. Чеснок пропускаем через пресс, добавляем перец и специи по вкусу. Достаем из тузлука сало, сушим его бумажными полотенцами, равномерно покрываем кашицей из смеси наших ингредиентов, заворачиваем каждый кусок в фольгу и отправляем в холодильник на ночь, хотя и трёх-четырёх часов хватит для придания продукту удивительно насыщенного вкуса и запаха.

Вареное со специями сало

Разрезаем сало на нетолстые куски, в посуде с высокими стенками готовим смесь специй из соли и перцев. Кориандр и прочие излишества в нашем случае — по предпочтениям. Добавляем давленный чеснок, он нам ещё понадобится не резанными зубчиками, поэтому чеснок берите с запасом.

Подготовленные куски натираем солью и оставляем на пару часов. Затем обваливаем то, что у нас получилось, сначала в соли, затем в смеси приправ. Шпигуем сало дольками чеснока, на допустимую глубину. После всех манипуляций укладываем сало в нашу ёмкость и перекладываем куски лавровым листом. Накрываем чистым полотенцем и пусть наша вкусняшка отдохнет пару-тройку часов.

Вторым этапом приготовления будет варка. Но необычная. Уже подготовленное нами сало помещаем в полиэтиленовый пищевой, герметичный (!) пакет, плотно оборачивая его вокруг нашего, в будущем «коронного блюда», удаляем воздух, насколько это возможно. Однако не нужно прилагать особых усилий, всё в меру — хорошо.

Опускаем пакет в кастрюлю с холодной водой, притапливаем его и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим в течение часа на маленьком огне. Если куски крупные, время варки увеличиваем. Выключаем и оставляем в посуде до полного остывания. Вынимаем, протираем пакет от излишней влаги и убираем продукт в холодильник на несколько часов. Хранить в пищевой фольге или пергаменте, но не в полиэтилене. Употреблять нарезая ломтиками, не счищая верхнего слоя приправы.

Подводя итоги хочется напомнить, что выбор приправ и их суммарное количество — это исключительно дело вашего вкуса. Если используете специи впервые, старайтесь не переборщить. К примеру, если речь идёт о перце чили и других жгучих приправах.

Этим материалом мы открываем цикл статей «Полезные советы», надеемся — будет много интересного для читателя.

Есть свои, проверенные рецепты? Поделитесь с нами в комментариях.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

обозреватель